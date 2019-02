Stiri pe aceeasi tema

- Olivier Kaye, Letitia Moisescu & Sensibil Balkan, Laura Bretan, Ester Peony, Linda Teodosiu si Aldo Blaga sunt ultimii finalisti ai selectiei nationale Eurovision Romania, relateaza news.roIn semifinala care a avut loc duminica seara la Arad au intrat piesele „Ielele” - 2 Gents, „Tears”…

- Organizatorii Selecției Naționale Eurovision Romania 2019, Televiziunea Romana, in parteneriat cu Primaria Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad, au organizat o conferința de presa pe tema semifinalei de la Arad, ce se va desfașura pe 10 februarie, la Sala Polivalenta. S-au discutat…

- Ordinea intrarii in concurs a fost stabilita de echipa de producție, scrie libertatea.ro. Criteriile care au stat la baza acesteia țin de conceptul show-ului, regizorul Dan Manoliu alternand, in desfașuratorul semifinalei, genurile abordate de concurenți. Citește și EUROVISION 2019. Romania…

- Eurovision Romania 2019 si-a ales deja cele 24 de piese care intra in Selectia Nationala, iar acum pot fi ascultate toate melodiile calificate in Semifinalele Selecției Naționale. La preselectie au fost inscrise 126 de melodii, iar printre cei alesi sa mearga mai departe se numara Mihai Traistariu,…

- La 25 de ani de la prima sa participare solo la Eurovision, cu melodia “Dincolo de nori”, Dan Bittman iși incearca iar norocul, tot singur, la concursul care in 2019 se va desfașura in Israel, la Tel Aviv. “Pierd”, melodia solistului de la Holograf, se afla intre cele 24 de piese semifinaliste la selecția…