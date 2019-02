Stiri pe aceeasi tema

- EUROVISION 2019 Ester Peony este marea caștigatoare Eurovision 2019 Romania. Ea ne va reprezenta țara la Tel Aviv. Primele controverse au fost lansate in spațiul public chiar de catre finaliștii concursului. Mirela Vaida a scris, pe Facebook, ”A trebuit sa trimit 3 sms-uri cu nr 12, ca sa primesc…

- Aseara, Romania și-a desemnat reprezentanta la Eurovision 2019, care va avea loc in Israel. Caștigatoare este Ester Peony, o tanara care a surprins pe toata lumea, surclasandu-le pe cele doua mari favorite, Laura Bretan și Bella Santiago.

- Ester Peony a caștigat Selecția Naționala și va reprezenta Romania Eurovision de la Tel Aviv. Ordinea intrarii in concurs a fost urmatoarea: 1. „Renegades” – Linda Teodosiu 2. „Right now” – Olivier Kaye 3. „Dear father” – Laura Bretan 4. „Skyscraper” – Teodora Dinu 5. „We Are The Ones” – Claudiu Mirea…

- La scurt timp dupa ce Ester Peony a fost desemnata reprezenta Romaniei la Eurovision 2019, Laura Bretan, considerata favorita la caștigarea etapei naționale, a postat un mesaj pe Facebook. Tanara nascuta in Statele Unite i-a urat succes celei care a caștigat și a publicat o fotografie in care o imbrațișeaza…

- Finala Eurovision Romania 2019 care a avut loc aseara, si s a incheiat putin inainte miezul noptii a fost transmisa in direct de TVR si a fost castigata de Ester Peony care va reprezenta Romania la Tel Aviv.Castigatoarea a fost aleasa in urma finalei desfasurate la Sala Polivalenta din Bucuresti, unde…

- Ester Peony - "On a Sunday" este melodia care a caștigat Finala Eurovision Romania 2019 și va merge in luna mai, in Israel, Tel Aviv. Caștigatoarea Selecției Naționale este o surpriza, in condițiile in care favorite pareau sa fie Laura Bretan și Bella Santiago. Asculta melodia care va reprezenta Romania…

- Bella Santiago, care a reușit sa caștige ultimul sezon al show-ului ”X Factor” se numara printre primii finaliști in cursa pentru reprezentarea Romaniei la Eurovision Song Contest 2019, care va avea loc la Tel Aviv. Alaturi de ea au fost desemnați și Mirela Vaida, Trooper, Teodora Dinu, Dya & Lucian…

- Cum suna cele 11 piese din prima semifinala Eurovision Incepe frenezia Eurovision 2019. In Romania vor avea loc doua semifinale si o finala, in urma carora un concurent va ajunge la concursul international din luna mai, ce are loc anul acesta in Tel Aviv, Israel. Duminica seara va avea loc prima semifinala,…