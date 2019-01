Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 11 interpreti, cu tot atatea momente muzicale, vor participa la Iasi, duminica seara, la prima semifinala a Eurovision Romania 2019, unde, in premiera, piesele care vor merge in finala nationala vor fi stabilite atat de juriu, cat si de public. Spectacolul se va desfasura la Sala Polivalenta,…

- Sub sloganul "Implineste visul!", 12 piese vor deschide seria show-urilor Eurovision Romania, dar numai sase dintre acestea vor contiua lupta pentru a reprezenta tara noastra in finala internationala. Lista pieselor care vor concura in semifinala de la Iasi, in ordine alfabetica: "Army of love" - Bella…

- Sub sloganul "Implineste visul!", seria selectiei nationale debuteaza la Sala Polivalenta din Iasi pe 27 ianuarie, cand vor fi stabiliti primii finalisti. Spectacolul Eurovision va continua la Arad pe 10 februarie, unde juriul si telespectatorii vor califica alte sase piese pentru finala, in decorul…

- Reprezentantul Romaniei la concursul Eurovision, care are loc anul acesta la Tel Aviv, va fi anuntat pe 17 februarie. Semifinalele Selectiei Nationale debuteaza la Iasi, in Sala Polivalenta, pe 27 ianuarie, cand vor fi anuntati primii finalisti ai concursului. Pe 10 februarie, la Arad, juriul si…

- Marea finala in care se va decide reprezentantul Romaniei la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv va avea loc pe 17 februarie, dupa spectacolul transmis in exclusivitate de TVR, informeaza un comunicat al organizatorilor. Sub sloganul "Implineste visul!", seria selectiei nationale…

- Incep emotiile pentru concurentii Eurovision Song Contest! In mai putin de o luna, sub sloganul „Implineste visul!”seria show-urilor Selectiei Nationale debuteaza la Iasi, in Sala Polivalenta, pe 27 ianuarie 2019, cand vom afla primii finalisti ai concursului. Spectacolul Eurovision va continua la Arad,…

- Deputatul Petru Movila intervine in scandalul dintre seful CJ Iasi, Maricel Popa, si primarul Mihai Chirica. "Maricel Popa a ratat din nou momentul sa taca, adica sa incerce sa fie un om inteligent. Proiectul lui principal este lupta cu Mihai Chirica, primarul Iasului. Nu a spus nimic despre proiectele…

- Social-democratii detin majoritatea simpla in CL (14 voturi), iar cei mai multi dintre consilieri PSD il sprijina pe primarul Mihai Chirica, in timp ce altii incearca sa fie in linia partidului trasata de seful PSD Iasi, Maricel Popa. Deseori, majoritatea PSD este completata cu voturile venite de la…