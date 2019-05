Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o reevaluare a notelor primite de concurenți din partea juriului Eurovision 2019, reprezentanții competiției muzicale au anunțat ca s-a produs o eroare de calcul. Oficialii Eurovision au fost nevoiți sa refaca punctajul final dupa ce au descoperit ca s-a produs o eroare. Ei au anunțat ca juriul…

- Cantecul „Bigger Than Us", interpretat de Michael Rice, s-a clasat in finala de sambata noapte de la Tel Aviv pe ultimul loc, al 26-lea, cu 16 puncte, dintre care trei au fost acordate prin votul publicului. Dupa revizuirea scorului, punctajul acordat de juriile celorlalte tari participante a fost scazut…

- European Broadcasting Union a anuntat ca o eroare a marcat calculul punctajelor finale de la Eurovision, astfel ca Marea Britanie, clasata ultima in concursul muzical, a primit un scor mai mic dupa reevaluarea facuta de oficiali, si nu a fost singura tara in aceasta situatie, potrivit news.ro.Cantecul…

- Finala Eurovision Song Contest 2019 desfașurata la Tel Aviv a fost caștigata, sambata seara, de Olanda, care obține pentru a cincea oara trofeul acestui concurs muzical și va fi, in 2020, țara-gazda pentru noua ediție. Olanda s-a clasat, astfel, pe primul loc, cu 492 de puncte, urmata de Italia, cu…

- Potrivit datelor furnizate de mai multe case de pariuri online, centralizate de site-ul eurovisionworld.com, reprezentantul Olandei, Duncan Laurence, care participa cu piesa "Arcade", are 46- sanse sa castige editia de anul acesta a concursului muzical. De altfel, Laurence a fost cel mai bine cotat…

- EUROVISION 2019. Sambata, la Tel Aviv, are loc finala concursului muzical Eurovision. 26 de țari se lupta pentru trofeu. Romania a ratat calificarea in finala, pentru al doilea an consecutiv, insa romanii participa prin vot la alegerea piesei caștigatoare. Finala Eurovision 2019 poate fi urmarita in…

