Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o petiție lansata in mediul online, oamenii iși exprima dorința ca publicul sa fie recunoscut ca cel care trimite concurentul de anul acesta in competiția de la Tel Aviv. Aproape 5.000 de utilizatori din mediul online au semnat deja aceasta petiție. In urma voturilor exprimate de public,…

- Cine este Ester Peony. Reprezentanta Romaniei la Eurovision 2019. Afla din articolul a1.ro, cine este Ester Peonny și cum a reușit ea sa caștige finala Eurovision Romania.Ester Peony va reprezentanta Romania la Eurovision 2019, ediție organizata la Tel Aviv

- Intr-o victorie surprinzatoare, nefiind printre favorite, Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision 2019 dupa ce juriul international din finala Selectiei Nationale i-a acordat cel mai mare punctaj, dand peste cap planurile fanilor. Drept urmare, TVR, organizatorul competitiei, este aspru criticata.

- Intr-o victorie surprinzatoare, nefiind printre favorite, Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision 2019 dupa ce juriul international din finala Selectiei Nationale i-a acordat cel mai mare punctaj, dand peste cap planurile fanilor. Drept urmare, TVR, organizatorul competitiei, este aspru criticata.

- Mirela Vaida s-a aratat nemulțumita dupa finala naționala Eurovision 2019. Aceasta a afirmat ca au existat probleme la sistemul de vot. Mirela Vaida s-a numarat printre finaliștii de la Eurovision Romania 2019. La finalul concursului, vedeta, care a participat la concurs cu melodia "Undergorund", s-a…

- Juriul național și publicul au decis, duminica seara, la Arad, castigatorii show-ului care a incheiat seria semifinalelor Selectiei Nationale. Duminica viitoare, pe 17 februarie, aflam cine merge la Tel Aviv sa reprezinte Romania. Juriul național și publicul au decis, duminica seara, la Arad, castigatorii…

- Un nou scandal a izbucnit in cadrul etapei de selecție naționala Eurovision Romania, dupa ce Mihai Traistariu, unul dintre ”veteranii” concursului a luat decizia sa se retraga.Cu toate ca a trecut in faza semifinalelor cu piesa ”Baya”, Traistariu a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook, ca se retrage…

- Mihai Traistariu, unul dintre veteranii Eurovisionului, face acuzații grave înainte de faza semifinalelor pe țara. Traistariu a anuntat, printr-un mesaj pe Facebook, ca a decis sa se retraga din concursul Eurovision România si a explicat care este motivul.