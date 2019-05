Eurovision 2019: Olanda a câştigat concursul de la Tel Aviv - VIDEO Olanda s-a clasat, astfel, pe primul loc, cu 492 de puncte, urmata de Italia, cu 465 de puncte si Rusia, cu 369 de puncte. Juriile din 41 de tari participante la Eurovision au votat, iar punctajul acordat de ele a contat in proportie de 50%. Votul publicului a insemnat jumatate din punctajul final. Romania a anuntat ca juriul a dat Australiei cele 12 puncte. Cea de-a 64-a editie a Eurovision a avut loc sub sloganul „Dare to Dream”, care reprezenta diversitatea si toleranta. Finala a fost deschisa de Malta, fiind urmata, in prima parte a show-ului, de Albania,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- România, reprezentata de cântareața Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a ratat calificarea în finala concursului Eurovision 2019, dupa semifinala de joi seara, care a avut loc la Expo Tel Aviv, în Israel. Aceasta este pentru a doua oara consecutiv când România…

- Romania, reprezentata de cantareata Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a pierdut calificarea in finala concursului Eurovision 2019, dupa semifinala de joi seara, care a avut loc la Expo Tel Aviv, in Israel. S-au calificat in finala de sambata Macedonia de Nord, Olanda, Albania, Suedia, Rusia, Azerbaidjan,…

- EUROVISION 2019. Postul de televiziune KAN i-a acuzat pe militantii palestinieni pentru acest atac cibernetic. "Se pare ca in aceasta seara (marti), in timpul primei semifinale, site-ul KAN a fost tinta unui atac cibernetic timp de cateva minute", a declarat miercuri dimineata televiziunea publica…

- Oana Petrescu a fost numita in functia de director general al operatorului aerian Blue Air, informeaza compania. Potrivit sursei citate, Petrescu ii urmeaza in functie lui Marius Puiu care, din septembrie 2018, a ocupat functia de CEO interimar in cadrul companiei. "Marius va ramane in continuare…

- In Uniunea Europeana s-au nascut 5,075 milioane de bebelusi in 2017, comparativ cu 5,148 milioane in 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In 2017, rata totala a fertilitatii in UE (numarul mediu de copii nascuti de o femeie) s-a situat la…

- Clasamentul este competat de Danemarca - 24-, Suedia – 22-. Italia – 20-, Spania – 19-, Marea Britanie – 18-, Germania – 17-, Grecia – 16- si Lituania – 16-. Din punct de vedere al cantitatilor de energie produse, topul este condus de Germania - 212 GWh, urmata de Italia - 148 GWh, Marea Britanie -…

- Prețul a 1.000 de litri de benzina este in Romania, fara taxe, 501,88 euro, in timp ce in Slovenia este 444,71 euro, in Marea Britanie 470,86 euro, in Bulgaria 472,36 euro, in Ungaria 481,33 euro, in Austria 488,31 euro și in Finlanda 490,26 euro. Media UE este 497,05 euro. Prețuri…