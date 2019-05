Stiri pe aceeasi tema

- "A fost o greseala. Nu se poate sa implicam politica intr-un eveniment cultural, cu tot respectul pentru Madonna", a spus Regev la o reuniune a ministrilor. Intrebata de jurnalisti in legatura cu momentul prezentat de Madonna, Miri Regev, care nu a fost prezenta la finala Eurovision, sambata…

- Cantareata americana Madonna a starnit controverse cu recitalul sustinut in finala concursului Eurovision 2019, care a avut loc sambata seara, la Tel Aviv, doi dintre dansatorii sai afisand steagurile palestinian si israelian, in ceea ce a parut a fi un apel la unitate, potrivit Reuters.Citește…

- Marea finala a concursului internațional Eurovision s-a ținut pe scena din Tel Aviv, acolo unde 26 de țari s-au luptat pentru titlul de caștigator al Eurovision, ediția 2019. Cel mai controversat moment al serii a fost, fara dubii, prestația de numai 10 minute a Madonnei.

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se desfasoara in aceasta seara la Tel Aviv. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, este in direct de TVR, dar il puteti urmari si pe adevarul.ro in format live video.

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se desfasoara in aceasta seara la Tel Aviv. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, este in direct de TVR, dar il puteti urmari si pe adevarul.ro in format live video.

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se va desfasura in aceasta seara la Tel Aviv. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, va fi difuzat in direct de TVR, dar il puteti urmari si pe adevarul.ro in format live video.

- Recitalul pe care cantareata americana Madonna ar trebui sa il sustina sambata, in finala Eurovision de la Tel Aviv, este pus sub semnul intrebarii, deoarece artista nu a semnat inca un contract cu organizatorii, anunța News.ro.

- “Regina muzicii pop” va sustine un recital in finala editiei de anul acesta a concursului muzical Eurovision, care va avea loc pe 18 mai, la Tel Aviv, in Israel. Surpriza, insa, costa: prestatia Madonnei va costa un milion de dolari. Live Nation Israel a confirmat recitalul Madonnei, care va consta…