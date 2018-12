Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut fara drept de apel, scor 22-28, partida din semifinalele Campionatului European de handbal feminin impotriva Rusiei. Antrenorul Martin Ambros considera ca neatenția pe faza defensiva a fost fatala.

- Ultimul concert simfonic organizat de Filarmonica de Stat Sibiu in acest an, Concertul de Craciun, este programat in doua seri consecutive, miercuri 19 si joi 20 decembrie 2018, ambele la Sala Thalia, cu incepere de la ora 19. Alaturi de Orchestra simfonica a Filarmonicii de Stat Sibiu - condusa de…

- Cu mai putin de 24 de ore inaintea partidei cu Cehia (ora 19:00, TVR), Ambros Martin si staff-ul sau au decis cele 16 jucatoare care vor incepe Campionatul European de handbal feminin din Franta. La Brest au efectuat deplasarea 17 handbaliste, iar Anca Polocoser (21 de ani), mezina...

- Barbatul din Barlad care si-a redobandit identitatea dupa ce a fost declarat mort de instantele de judecata din Romania, desi traia de 19 ani in Turcia, a fost dat in judecata din nou de sotia sa.

- Guvernul Bulgariei a adoptat o decizie privind deschiderea punctului de trecere a frontierei Krusari, la granita cu Romania, in conformitate cu acordul interguvernamental semnat cu Romania in anul 2012 pentru deschiderea a doua noi puncte de frontiera intre cele doua tari, la Kainardja-Lipnita si Krusari-Dobromir.…

- Intr-un interviu acordat la Acces Direct, Dan Bittman a povestit totul despre Liliana, femeia alaturi de care traiește de peste 20 de ani, dar și despre pasiunile din tinerețe. „Mananc mult, sunt pofticios, dar trebuie sa mai pun si frana. Nu sunt un tip care face figuri, daca imi faci o friptura buna…

- Iulian Stanciu, CEO-ul eMag, a anuntat, joi, cand organizeaza compania anul acesta Black Friday si motivele pentru care a ales aceasta data. eMag, cel mai mare retailer online din Romania in functie de cifra de afaceri, organizeaza anul acesta Black Friday la data de 16 noiembrie. „Vrem sa avem timp…

- Celebrul artist român Cezar Ouatu se pare ca a plecat din România pentru a-și încerca norocul la o cariera de succes în Marea Britanie, participând la concursul X Factor.Ouatu a avut un succes enorm la emisiunea de talente cu interpretarea ariei ”Nessum…