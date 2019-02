Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul izbucnit dupa finala Eurovision continua, iar printre artiștii care au ținut sa-și exprime nemulțumirile fața de desfașurarea acestei competiții s-a numarat și Elena Carstea.

- Elena Carstea a taxat dur prestatia castigatoarei Eurovision Romania 2019, pozitionandu-se de partea celor care au sustinut-o pe Laura Bretan, clasata pe locul secund in finala Selectiei Nationale.

- Scandalul selecției naționale de la Eurovision ajunge și in Parlament. Președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, susține ca este ”șocat” de ceea ce au facut cei de la TVR și arata ca toate aceste scandaluri nu fac decat sa sporeasca neincrederea romanilor in televiziunea…

- Jurații straini Deban Aderemi si William Lee Adams care au depunctat-o pe Laura Bretan in finala Selecției Naționale pentru Eurovision 2019 au fost impresionați de vocea ei la prima audiție, insa in finala au depunctat-o.

- Easter Peony a fost caștigat Eurovision Romania in urma votului acordat de juriul international și a dat astfel peste cap asteptarile fanilor, care au sustinut-o masiv pe Laura Bretan. Totul i s-ar trage Laurei Bretan dupa ce a susținut familia tradiționala și nu comunitatea LGBT la referendumul…

- Intr-o victorie surprinzatoare, nefiind printre favorite, Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision 2019 dupa ce juriul international din finala Selectiei Nationale i-a acordat cel mai mare punctaj, dand peste cap planurile fanilor. Drept urmare, TVR, organizatorul competitiei, este aspru criticata,…

- Cu prilejul desfașurarii la Iași in zilele de 26 și 27 ianuarie 2019 a primei semifinale din cadrul Selecției Naționale pentru Eurovision, mai multe echipaje de jandarmi ieseni se vor afla in misiune, pentru asigurarea masurilor de ordine și siguranța publica in zona evenimentului. La acest eveniment,…

- Situatia nu s-a calmat nici in zi de sarbatoare, la Rusanesti, comuna din Olt unde trebuie sacrificati porcii, dupa ce au fost confirmate trei focare de pesta porcina. Localnicii au iesit si ieri in strada si din nou a fost scandal mare. De cinci zile, sunt in razboi cu autoritatile si fac zid in fata…