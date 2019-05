Stiri pe aceeasi tema

- EUROVISION 2019. Sambata, la Tel Aviv, are loc finala concursului muzical Eurovision. 26 de țari se lupta pentru trofeu. Romania a ratat calificarea in finala, pentru al doilea an consecutiv, insa romanii participa prin vot la alegerea piesei caștigatoare. Finala Eurovision 2019 poate fi urmarita in…

- EUROVISION 2019. Sambata, la Tel Aviv, are loc finala concursului muzical Eurovision. 26 de țari se lupta pentru trofeu. Romania a ratat calificarea in finala, pentru al doilea an consecutiv, insa romanii participa prin vot la alegerea piesei caștigatoare. Finala Eurovision 2019 poate fi urmarita in…

- România, reprezentata de cântareața Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a ratat calificarea în finala concursului Eurovision 2019, dupa semifinala de joi seara, care a avut loc la Expo Tel Aviv, în Israel. Aceasta este pentru a doua oara consecutiv când România…

- Romania, reprezentata de cantareata Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a pierdut calificarea in finala concursului Eurovision 2019, dupa semifinala de joi seara, care a avut loc la Expo Tel Aviv, in Israel. S-au calificat in finala de sambata Macedonia de Nord, Olanda, Albania, Suedia, Rusia, Azerbaidjan,…

- Marți seara a avut loc prima semifinala Eurovision 2019. Artiști din 10 țari, din totalul celor 17 care au intrat in aceasta semifinala, s-au calificat pentru finala de sambata. Katerine Duska – Better Love (Grecia) ZENA – Like It (Belarus) Nevene Bozovic – Kruna (Serbia) Tamta – Replay (Cipru) Victor…

- Cine s-a calificat din prima semifinala Eurovision 2019 La finalul spectacolului, artisti din 10 tari, din totalul celor 17 care au intrat in aceasta semifinala, s-au calificat pentru finala din 18 mai: Katerine Duska – Better Love (Grecia) ZENA – Like It (Belarus) Nevene Bozovic – Kruna (Serbia)…

- Regatul Unit a incheiat un aranjament pentru a continua sa faca comert cu Islanda si Norvegia in cazul unei iesiri fara acord din Uniunea Europeana (UE), a anuntat ministrul Comertului Liam Fox, relateaza Reuters preluata de news.ro.In cazul in care Londra paraseste UE fara acord la 29 martie,…