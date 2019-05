Stiri pe aceeasi tema

- Romania, reprezentata de cantareata Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a ratat calificarea in finala concursului Eurovision 2019, dupa semifinala de joi seara, care a avut loc la Expo Tel Aviv, in Israel.Aceasta este pentru a doua oara consecutiv cand Romania nu se califica in finala Eurovision.…

- EUROVISION 2019. Ester Peony, reprezentanta României la editia din acest an, cu piesa "On a Sunday", va urca pe scena Eurovision Song Contest pe 16 mai, în a doua semifinala a competitiei, având numarul 6 de intrare

- Transmisia semifinalei Eurovision de pe site-ul firmei nationale de radiodifuziune din Israel a fost intrerupta de hackeri, care au difuzat imagini ale unor explozii plasate in Tel Aviv. Incidentul a avut loc marți, dupa inceperea primei semifinale Eurovision 2019. Transmisiunea companiei Kan a fost…

- Ester Peony a urcat vineri, 10 mai, pe scena Eurovision de la Tel Aviv, pentru cea de-a doua repetitie oficiala. Artista a aparut cu vestimentatia complet accesorizata si purtand pe mana machiajul care simbolizeaza mesajul piesei, trademark-ul proiectului „On a Sunday“.

- Madonna va canta la Eurovision 2019. Competiția muzicala va avea loc in luna mai, la Tel Aviv. Suma pe care o va primi pentru prestația ei este fabuloasa. Artista americana va ajunge la Tel Aviv in luna mai pentru a canta pe scena Eurovision 2019 , concurs ce se va desfașura in Israel, dupa ce ediția…

- Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision, a fost invitata speciala a finalei selectiei din Republica Moldova, care a avut loc sambata seara. In studioul televiziunii publice Moldova 1, gazda finalei concursului, Ester Peony a interpretat piesa „On a Sunday”.Alaturi de ea, pe scena…

- Ester Peony will represent Romania at the Eurovision Song Contest 2019, performing "On a Sunday" as the winner of the national selection that took place in Bucharest on Sunday. Opening the national selection show on Sunday evening was the Eurovision 2018 winner, Israeli Netta Barzilai. She…

- Castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision, Ester Peony, spune ca incearca sa imbine stilul sau cu aspecte care ii plac la artistii preferati si marturiseste ca nu are temeri legate de concursul cantecului european, care va avea loc in mai la Tel Aviv. Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision…