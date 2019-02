Stiri pe aceeasi tema

- Formatia duo S!Ster va reprezenta Germania la editia din an a Eurovision Song Contest, dupa ce a castigat cele mai multe voturi in selectia nationala 'Unser Lied fur Israel', desfasurata vineri seara, informeaza dpa si eurovision.tv, potrivit Agerpres. Duo-ul este format din tinerele Carlotta,…

- Intr-o petiție lansata in mediul online, oamenii iși exprima dorința ca publicul sa fie recunoscut ca cel care trimite concurentul de anul acesta in competiția de la Tel Aviv. Aproape 5.000 de utilizatori din mediul online au semnat deja aceasta petiție. In urma voturilor exprimate de public,…

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", cunoscutul compozitor Ion Enache a declarat ca piesa "Robin Hood" interpretata de Artistul Iurie Sadovnic și Formația "Legenda" ar fi putut avea un succes grandios la concursul Eurovision 2019 organizat la Tel Aviv, Israel.

- Mirela Vaida a facut o greșeala la Selecția Naționala Eurovision 2019. Vedeta a explicat ce s-a intamplat pe scena la prima semifinala. In weekend-ul trecut, Mirela Vaida a urcat pe scena Salii Polivante din Iași, unde a avut loc prima semifinala din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2019. Artista…

- Moldova va concura in a doua semifinala a editiei de anul acesta a concursului muzical Eurovision, care va avea loc pe 16 mai, la Tel Aviv, in Israel, potrivit rezultatelor tragerii la sorti, informeaza site-ul oficial al evenimentului.

- Organizatorii Eurovision 2019, care se va desfasura in luna mai la Tel Aviv (Israel), au dezvaluit marti logo-ul viitoarei editii: trei triunghiuri formand impreuna o stea stralucitoare, ce va insoti sloganul "Dare to dream" (Indrazneste sa visezi) sub care va avea loc concursul, relateaza EFE.…

- Un roman din Germania a injunghiat un barbat in gara din Hanovra, iar poliția germana a intervenit in forța, tratand incidentul in prima faza ca un posibil atac terorist. Cercetarile au scos insa la iveala ca a fost doar o rafuiala intre doua persoane fara adapost. Romanul in varsta de 53 de ani l-a…