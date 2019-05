Stiri pe aceeasi tema

- EUROVISION 2019. La Tel Aviv a inceput finala concursului muzical Eurovision, in care 26 de țari se lupta pentru trofeu. Romania a ratat calificarea in finala, pentru al doilea an consecutiv, insa romanii participa prin vot la alegerea piesei caștigatoare. UPDATE 22.00: Finala Eurovision 2019 a inceput…

- EUROVISION 2019. Sambata, la Tel Aviv, are loc finala concursului muzical Eurovision. 26 de țari se lupta pentru trofeu. Romania a ratat calificarea in finala, pentru al doilea an consecutiv, insa romanii participa prin vot la alegerea piesei caștigatoare. Finala Eurovision 2019 poate fi urmarita in…

- EUROVISION 2019. Sambata, la Tel Aviv, are loc finala concursului muzical Eurovision. 26 de țari se lupta pentru trofeu. Romania a ratat calificarea in finala, pentru al doilea an consecutiv, insa romanii participa prin vot la alegerea piesei caștigatoare. Finala Eurovision 2019 poate fi urmarita in…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 580 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 104 locuri de munca: 20 manipulant marfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 lucrator in constructii, 10 montator structuri pentru constructii, 10 vanzator,…

- Oana Petrescu a fost numita in functia de director general al operatorului aerian Blue Air, informeaza compania. Potrivit sursei citate, Petrescu ii urmeaza in functie lui Marius Puiu care, din septembrie 2018, a ocupat functia de CEO interimar in cadrul companiei. "Marius va ramane in continuare…

- Scutirea este rezultatul unui compromis incheiat intre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, miercuri. Compromisul va trebui acum aprobat prin vot, in sesiune plenara in Parlamentul European și in Consiliul UE, scrie schengenvisainfo.com. Scutirea va fi, insa, acordata sub rezerva reciprocitații…

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana susține ca Marea Britanie da semne ca se pregatește intens pentru un Brexit fara acord.''Indiferent daca termenul de 29 martie prevazut pentru Brexit se va prelungi cu inca 6 luni sau cu un an, Marea Britanie da semne ca se pregatește intens pentru un Brexit…

- Marea Britanie a încheiat luni cu Islanda și Norvegia un acord comercial prin care se va permite continuarea schimburilor comerciale în cazul în care se va ajunge la un Brexit fara acord, a anunțat secretarul de stat pentru Comerț Internațional, Liam Fox, citat de Reuters. "Am…