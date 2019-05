Eurovision 2019: Cine sunt finaliștii concursului Competiția muzicala Eurovision 2019 și-a desemnat finaliștii. Artiștii vor concura pentru marele premiul sambata, 18 mai, la Tel Aviv, in Israel. Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 se desfașoara la Tel Aviv, iar in urma semifinalelor ce au avut loc pe 14 si 16 mai, au fost desemnați finaliștii, in urma voturilor publicului si ale juriului. In 18 mai, cand va avea loc mare finala, vor intra automat in concurs artiștii din Israel, Marea Britanie, Franta, Germania, Italia, Spania. Finaliștii primei semifinale care vor urca pe scena sambata pentru finala reprezinta Grecia (Katernie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2019 care a interpretat melodia “On a Sunday” in cea de-a doua semifinala a competitiei, nu s-a calificat in finala de sambata, de la Expo Tel Aviv. Dupa cea de-a doua semifinala Eurovision 2019, s-au calificat artistii…

- Ester Peony, reprezentanta Romaniei, nu s-a calificat in finala concursului Eurovision. Nu a trecut de aceasta semifinala nici Anna Odobescu, reprezentanta Republicii Moldova din acest an. In semifinala de joi seara au intrat in concurs artisti din Armenia, Irlanda, Moldova, Elvetia, Letonia, ROMANIA,…

- Dupa cea de-a doua semifinala Eurovision 2019, s-au calificat artistii reprezentand: North Macedonia - Tamara Todevska ("Proud"); The Netherlands - Duncan Laurence ("Arcade"); Albania - Jonida Maliqi ("Ktheju Tokes"); Sweden - John Lundvik ("Too Late For Love"); Russia - Sergey Lazarev ("Scream"); Azerbaijan…

- Așteptarea a luat sfarșit. Zilele au devenit ore, și doar cateva ne mai despart de a doua semifinala Eurovision 2019, cea in care romanii de pretutindeni vor trai emoția intrarii in concurs a reprezentanților noștri. TVR 1, TVR HD, TVR Internațional și TVR+ transmit in direct evenimentul de pe scena…

- Reprezentanta Romaniei, Ester Peony, va urca pe scena Eurovision Song Contest 2019 joi, in a doua semifinala a competitiei, avand numarul 6 de intrare in concurs. Alaturi de reprezentanta Romaniei, in a doua semifinala participa: Elvetia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia,…

- Cea de-a doua semifinala a concursului Eurovision 2019 va aduce pe scena de la Expo Tel Aviv, joi seara, piesa pregatita de reprezentanta Romaniei, Ester Peony, caștigatoarea selecției naționale, potrivit Mediafax.Reprezentanta Romaniei, Ester Peony, va urca pe scena Eurovision Song Contest…

- Cea de-a doua semifinala Eurovision 2019 se desfașoara astazi, 16 mai, de la ora 22.00. Joi seara, Ester Peony va reprezenta Romania cu piesa „On a Sunday”. Show-ul de la Tel Aviv va fi transmis – in direct si in exclusivitate – pe TVR 1, TVR HD, TVR International si TVR+. Eurovision Song Contest,…

- Eurovision 2019 incepe marti, la Tel Aviv, iar Romania, care va participa pentru a 20-a oara la concurs, va fi reprezentata de Ester Peony in a doua semifinala, programata pentru joi. Sub sloganul „Dare to dream”, la editia cu numarul 64 a competitiei muzicale, alaturi de Romania, vor participa…