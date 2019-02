Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o victorie surprinzatoare, nefiind printre favorite, Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision 2019 dupa ce juriul international din finala Selectiei Nationale i-a acordat cel mai mare punctaj, dand peste cap planurile fanilor. Drept urmare, TVR, organizatorul competitiei, este aspru criticata,…

- Ediția de anul acesta a Selecției Naționale Eurovision a marcat o premiera in ceea ce privește modul in care au fost acordate punctele pentru fiecare piesa finalista. Astfel, daca in ultimii ani, reprezentantul Romaniei la Eurovision a fost ales de public, anul acesta, publicul a jucat rolul de "al…

- Fosta concurenta și caștigatoarea de la Romanii au Talent, Laura Bretan, s-a clasat pe locul al doilea in finala Eurovision 2019. Laura a fost caștigatoarea votului publicului, primind punctajul maxim, adica 12 puncte. Laura era, de altfel, printre favoritele finalei de duminica seara. ”Felicitari,…

- Iata cine va reprezenta Romania in marea finala Eurovision de la Tel Aviv Finala romaneasca a Eurovision a fost caștigata, duminica seara, la București, de Laura Bretan, votata masiv de public! Iata piesa cașigatoare:

- Un adevarat fenomen muzical, Netta Barzilai, laureata Eurovision 2018, vine pentru prima data in Romania, intr-un recital live la finala Selecției Naționale. Intr-o seara in care spectacolul și emoția vor culmina cu desemnarea caștigatorului Selecției Naționale, laureata marelui trofeu Eurovision 2018…

- Emmelie de Forest, laureata Eurovision Song Contest 2013 si Inis Neziri, distinsa cu Marele Trofeu al Festivalului International Cerbul de Aur 2018, vor canta in finala Selectiei Nationale, duminica, 17 februarie, anunta televiziunea publica potrivit news.roAlaturi de cei 12 concurenti din…

- Pana atunci insa, strainii deja o vad caștigatoare, scrie click.ro Melodia cantata de tanara a facut rapid furori in mediul online, iar internauții susțin ca vocea ei are cele mai mari șanse nu doar sa se califice in marea finala, ci sa și caștige ediția de anul acesta a Eurovisionului. Doi autori…

- Un numar de 126 de piese concureaza in preselectia nationala pentru concursul Eurovision 2019, cu 70% mai multe decat la editia precedenta, iar materialele au fost transmise exclusiv online, o premiera in...