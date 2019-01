Eurovision 2019. Când va intra România în marea competiție de la Tel Aviv In urma tragerii la sorț, s-a stabilit ordinea participarii in semifinalele Eurovision 2019 de la Tel Aviv. In competiție intra 36 de țari, printre care și Romania. Țarile ce vor intra in competiție pentru Eurovision 2019 alaturi de Romania vor fi Elvetia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croatia, Lituania si Malta. Franta, Spania, Germania, Italia si Marea Britanie si tara gazda, Israel, vor intra direct in finala, conform News.ro . Israel, Franta si Spania vor vota in prima semifinala, iar Germania, Italia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

