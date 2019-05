Stiri pe aceeasi tema

- Delgatia Romaniei la Eurovision 2019 va fi alcatuita din 11 persoane, dintre care sase vor fi artistii care vor urca pe scena de la Tel Aviv. Bugetul deplasarii in Israel, aprobat de Consiliul de Adminstratie al TVR, este de aproximativ 100.000 de euro.

- Madonna va canta pe scena concursului Eurovision, care se va desfașura in luna mai, la Tel Aviv, in calitate de invitat special. Onorariul cantareței va fi de aproximativ 1 milion de dolari, scrie Variety. Suma va fi oferita de miliardarul si filantropul israelian-canadian, Sylvan Adams, potrivit ziarului…

- Concursul muzical international Eurovision 2019, programat sa aiba loc la Tel Aviv in perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, pe fondul atacurilor cu rachete si problemelor legate de securitate in Israel, scrie...

- Concursul muzical international Eurovision 2019, programat sa aiba loc la Tel Aviv in perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, pe fondul atacurilor cu rachete si problemelor legate de securitate in Israel, scrie The Jerusalem Post.

- Vizita prim-ministrului Viorica Dancila in SUA și promisiunea acesteia ca va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim a provocat un val de reacții negative atat din partea Opoziției cat și a experților in politica externa, care susțin ca acest gest va afecta bunele relatii diplomatice pe care…

- Interpretul rus Serghei Lazarev și-a prezentat piesa cu care va prezenta Rusia pe scena concursului international Eurovision – 2019 din Israel. Piesa se numește “Scream”, a fost scrisa de Filip Kirkorov, în colaborare cu compozitorul grec Dimitros Kontopulos. Lazarev…

- Ester Peony a caștigat finala naționala Eurovision 2019 și va reprezenta Romania la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv, Israel. Imediat dupa anunțarea caștigatorului, pe pagina de socializare a artistei au aparut primele reacții. "Chiar ai meritat sa caștigi. In sfarșit nu mi-e rușine cu cine…