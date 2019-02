Stiri pe aceeasi tema

- Biletele pentru concursul Eurovision de anul acesta care se desfasoara la Tel Aviv vor fi puse in vanzare joi seara incepand cu ora 18:00 GMT, relateaza dpa. Doritorii pot achizitiona bilete pentru toate spectacolele prin intermediul companiei Leaan, potrivit unui anunt facut de European…

- Biletele pentru marea finala Eurovision 2019 vor fi mai scumpe ca in anii trecuți, iar asta pentru ca guvernul israelian nu va finanța evenimentul, iar costurile de producție sunt mai mari ca in alte țari.

- Scandalul selecției naționale de la Eurovision ajunge și in Parlament. Președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, susține ca este ”șocat” de ceea ce au facut cei de la TVR și arata ca toate aceste scandaluri nu fac decat sa sporeasca neincrederea romanilor in televiziunea…

- Selecția Naționala pentru Eurovision 2019, unde Ester Peony a fost desemnata sa reprezinte Romania la Tel Aviv, starnește reacții aprinse printre artiști, iar Mihai Traistariu se poziționeaza de partea caștigatoarei.

- Comisia economica din Senat va ancheta felul in care Consiliul Concurentei a inchis in 2013 ancheta cu privire la manipularea ROBOR, adica a indicelui in functie de care sunt calculate dobanzile creditelor in...

- Madonna, pe scena Eurovision 2019? Madonna este pe cale sa semneze un contract ce o va duce direct pe scena Eurovision! Multi-miliardarul Sylvan Adams a acceptat sa plateasca o suma deloc de neglijat pentru ca Madonna sa sustina un show pe scena Eurovision 2019, eveniment ce va avea loc la Tel Aviv…

- Eurovision 2019. Marea finala în care se va decide reprezentantul României la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv va avea loc pe 17 februarie, dupa spectacolul transmis în exclusivitate de TVR, informeaza un comunicat al organizatorilor.

