- Ana Odobescu, reprezentanta Republicii Moldova la concursul international de muzica Eurovision Song Contest 2019, va zbura spre Tel Aviv, Israel, in data de 5 mai. Iar pentru a doua zi sunt planificate primele repetitii. Potrivit producatorului artistei, Alexandr Vdovicenco, participarea interpretei…

- Celebrul stilist francez ii va realiza Madonnei tinuta de scena pentru aparitia in finala concursului Eurovision Song Contest 2019, care va avea loc pe 18 mai la Tel Aviv. Gaultier va crea o tinuta inedita, la cererea cantaretei, cei doi colaboreaza de mai multi ani, scrie Haaretz, reamintind de celebrul…

- Madonna va interpreta doua piese pe scena concursului internațional de muzica Eurovision ce se va desfașura luna viitoare, in Israel. Pentru timpul petrecut in fața publicului, regina muziii pop va primi o suma impresionanta. Artista in varsta de 60 de ani va urca pe scena Eurovision pentru a canta…

- Cantareata americana Madonna va canta la Eurovision Song Contest, in mai, la Tel Aviv, iar haaretz.com scrie ca prezenta starului in capitala israeliana va costa aproximativ 1 milion de dolari potrivit news.ro.European Broadcasting Union a confirmat prezenta cantaretei la evenimentul din Tel…

- Formatia duo S!sters va reprezenta Germania la editia din an a Eurovision Song Contest, dupa ce a castigat cele mai multe voturi in selectia nationala 'Unser Lied fur Israel', desfasurata vineri seara, informeaza dpa si eurovision.tv. Duo-ul este format din tinerele Carlotta, de…

