- Bono, solistul trupei U2, si-a cerut scuze duminica dupa relatarile aparute in presa cu privire la hartuirea si la relele tratamente la care au fost supusi unii dintre angajatii ONG-ului ONE, pe care artistul l-a cofondat in 2004, informeaza AFP. Cantaretul, in varsta de 57 de ani, s-a…

- Sute de oameni au venit la standul Romaniei si s-au interesat de ofertele turistice ale tarii noastre, in prima zi de la deschiderea targului de turism de la Berlin destinat publicului larg, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Turismului remis, duminica, AGERPRES. ''In prim-planul…

- Genul city builder a cunoscut o renaștere in ultimii ani, dar pare ca doar acum sa incerce lucruri noi. Creatorii lui This War of Mine lucreaza la Frostpunk, unde jucatorii conduc ultimul așezamant al umanitații, cu accent pe latura morala, iar Haemimont Games, echipa primelor cinci jocuri Tropico,…

- De la ultimul etaj al celei mai inalte cladiri din port, Turnul de control naval vegheaza bunul mers al lucrurilor in ceea ce ține de vapoarele care intra in apele teritoriale ale Romaniei. Aici se afla Autoritatea Navala Romana (ANR), instituția care, atunci cand vine vorba de acțiuni de cautare și…

- Cantaretul sustine intr-un mesaj postat pe Facebook ca este nemultumit de numarul de voturi pe care le-a primit si spune ca nu e convins de procedura de votare. In plus artistul reclama si faptul ca Sala Polivalenta nu ar fi fost incalzita, artistii suportand cu greu frigul. Intr-un alt mesaj publicat…

- Samsung a lansat Galaxy S9, cel mai nou smartphone al sau, cu care incearca sa concureze iPhone X și iPhone 8. Sud-coreenii au imbunatațit mai multe aspecte ale telefonului, dar cel mai mult s-au axat pe camera principala. Pornind de la principiul ca in 2018 principala funcție a unui telefon nu este…

- Interpretul Melovin va reprezenta Ucraina la Eurovision 2018. Ieri a avut loc și finala naționala din Ucraina. Cantarețul ucrainean imbina stilurile pop, electro, soul, folk și altele, scrie unian.net. In 2016, acesta a caștigat concursul muzical X-Factor 6.

- Doredost sint marii ciștigatori ai concursului național al Eurovision song Contest 2018. Acestea ne vor reprezenta țara la marele concurs european de muzica cu piesa - ”My lucky day”, a carei co-autor este indragitul interpret rus Filip Kirkorov. Acesta a venit special de dragul formației ciștigatoare…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au programat pentru miercuri dezbaterile finale in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam. Dosarul a fost trimis in instanta in…

- Buzoianca Dora Gaitanovici s-a calificat, duminica, in finala Selecției Naționale Eurovision, fiind una dintre caștigatoarele semifinalei de la Sighișoara alaturi de The HUMANS și Teodora Dinu. Finala Selectiei Nationale Eurovision este programata pe 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti…

- Cantaretul portughez Salvador Sobral, castigatorul atipic al ultimei editii a festivalului Eurovision, a spus ca vocea sa este ''fragila'', dupa ce a parasit vineri spitalul din Lisabona unde a suferit un transplant de inima. "Cred ca am trait cel mai imprevizibil an care…

- Foarte puțini dintre miile de turiști care petrec weekend-uri, vacanțe sau sarbatori in cea mai cautata dintre stațiunile de pe Valea Prahovei, la Sinaia, știu ca, atunci cand se plimba prin parcul din centrul orașului, pașesc peste un tunel secret care face legatura, pe sub pamant, intre Casino Sinaia…

- Explicatiile neconvingatoare ale DNA, dar si faptul ca procurorul sef de la Ploiesti, Lucian Onea, a confirmat fix acuzatiile lui Vlad Cosma, conform caruia listele cu alegatorii posibil corupti din Republica Moldova au fost depuse de fostul deputat si nu de Serghei Petrus (un nume care din primele…

- Cantaretul american Vic Damone a murit la varsta de 89 de ani, duminica, in orasul Miami Beach din Florida, in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie, scrie Variety.com, citat de news.ro.

- Diana Dumitrescu și Cezar Ouatu si-a mutat „disputa” pe retelele de socializare, dupa ce au avut un schimb de replici acide la Eurovision. Cei doi pare ca se tachineaza prin comentarii, spre deliciul admiratorilor.

- Pe 14 februarie, handbalul romanesc isi alege noua echipa de conducere pentru urmatorii 4 ani. Pe langa incercarea de a stat de vorba cu cei trei candidati la functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, Narcisa Lecusanu si Robert Licu (enumerati in ordine alfabetica),…

- Tramvaiele care circula pe linia 36, 16 au fost astazi blocate 30 de minute dupa ce o șoferița a parcat prea aproape de șina. Incidentul s-a intamplat aproape de capatul Pipera, mai exact pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Ca mașina ei sa nu ocupe prea mult din șosea, o șoferița o decis sa parcheze aproape…

- Cantarețul englez Robbie Williams nu va mai canta piesa “Angels” in concerte sale, potrivit Daily Star. Robbie Williams a decis sa nu mai includa hit-ul “Angels” in concerte deoarece publicul il emoționeaza mult prea tare atunci cand o canta. “Aș plange de fiecare data și ar fi patetic. Sunt oameni…

- Renumitul violonist și compozitor EDVIN MARTON, apreciat pentru stilul sau unic de a fuziona muzica clasica cu pop-rock-ul zilelor noastre, va concerta la Sala Palatului din București, pe 20 aprilie, incepand cu ora 19:30. Spectacolul pe care Edvin Marton il va prezenta publicului de la București,…

- Muzicianul in varsta de 70 de ani a fost supus mai multor operatii chirurgicale la spate, dar spune ca are dureri atat de mari incat are nevoie de un cadru metalic pentru a se deplasa si se bazeaza pe ajutorul sotiei sale, Deborah, pentru a se urca in pat seara. "Pentru ca ma doare spatele…

- Cantaretul portughez Salvador Sobral, castigatorul editiei din 2017 a concursului Eurovision, beneficiar al unui transplant de cord pe 9 decembrie, a publicat pe Facebook un videoclip care il prezinta in timp ce canta la pian, la aproape doua luni dupa acea interventie chirurgicala, informeaza DPA…

- Concertele programate in luna februarie in Bucuresti acopera o gama larga de gusturi, de la muzica clasica - "Tosca", de Pucini, si Carlos Marin, la acorduri de fado, cu Mariza, folk metal rusesc, cu Arkona, dar si groove jazz si ritmuri de mambo si beat-uri rasunatoare, cu Caro Emerald.

- Este un adevarat fenomen al acestor "vase-fantoma", dupa cum li se mai spune, care ajung in dreptul coastelor nipone din orasul Oga, un oras peninsular ce apartine Prefecturii Akita. In fiecare an se intampla acest lucru, iar autoritatile nipone sunt convinse ca mortii din aceste ambarcatiuni…

- Filiala Brila a Uniunii Artitilor Plastici din România anun deschiderea în 1 februarie 2018 a expoxiiei BALCIC iunie 2017 la Galeria de Art Brila. Suntei invitai la vernisajul expoziiei ce va avea loc sâmbt 3 februarie 2018 ora 12.În tabra din perioada 27 iunie 3 iulie 201...

- Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu au debutat in weekendul trecut la TVR, in calitate de prezentatori ai emisiunii concurs Eurovision 2018, iar primele zvonuri nu au intarziat sa apara. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a vorbit cu actrita care a spus totul despre relatia pe care o are cu colegul de…

- Primaria Lisabonei primeste astazi in mod oficial stafeta din partea Kievului pentru organizarea editiei de anul acesta a concursului de muzica Eurovision, care se va desfasura pentru prima data in Portugalia dupa victoria in 2017 a lui Salvador Sobral, relateaza EFE. Primarul Kievului, Vitaliy Klitschko,…

- Ca ai nostri concurenti de la X Factor sunt extrem de talentati nu mai este de mult timp o noutate. De curand, baietii de la Ad Libitum si Teodora Sava vor canta impreuna in deschiderea semifinalei Eurovision. Alaturi de ei va fi si Katia Carbune, castigatoare Next Star

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open din acest an. Miza? Primul turneu de Mare Șlem pentru ambele, dar și locul 1 WTA. In plus, pentru Simona Halep poate insemna o noua postura in a negocia cu un sponsor care sa o imbrace…

- Cantaretul britanic Sting va canta live la cea de-a 60-a editie a Grammy Awards, care se va desfasura la 28 ianuarie la New York, potrivit unui comunicat al Academiei Nationale a Artelor si Stiintelor de Inregistrari (National Academy of Recording Arts and Sciences), trimis joi presei. …

- Muzicianul britanic Elton John nu va mai sustine turnee, dupa aproape 50 de ani de cariera, informeaza Agerpres, citand Daily Mirror. Cantaretul de 70 de ani, ale carui vanzari record au scazut in ultimii ani, va pune capat turneelor dupa ...

- Dam startul unirii prin muzica, in direct de la Focsani. Mai sunt doar cateva ore de pregatiri pentru prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovison care incepe la ora 21.00. Organizatorii promit un spectacol la superlativ.

- Primul soț al Mariei Constantin a fost sfatuit sa dea de pomana un laptop ultraperformant, pe care el l-a scos la schimb cu un PC. Cantarețul de muzica populara Ciprian Tapota, care a fost primul soț al interpretei de muzica populara Maria Constantin , a dat anunț pe internet ca da un laptop ultraperformant…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de…

- Cantaretul portughez Salvador Sobral, castigator al editiei de anul trecut al concursului Eurovision, a fost externat joi dupa amiaza dupa operatia de transplant de inima la care a fost supus in decembrie, potrivit unui comunicat al medicilor publicat vineri si citat de EFE. Comunicatul,…

- Cantaretul portughez Ricardo Caria, stabilit in Arad de ani de zile, are un nou proiect. De aceasta data doreste sa cante in mijlocul naturii, alaturi de alti romani. Totul prin organizarea unei tabere.

- Mii de tineri vor sa fie politisti. Cinci pe un loc la Scoala din Cluj FOTO La Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca, inca de la orele diminetii, primii candidati la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018 s-au prezentat pentru a-si ridica legitimatiile de concurs. Activitatea…

- Miniseria ‘Big Little Lies’, produsa de HBO, si lungmetrajul ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, regizat de Martin McDonagh, au fost marii castigatori ai celei de-a 75-a gale de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminica seara la Los Angeles, informeaza contactmusic.com. Ambele…

- Inaugurarea se cam lasa așteptata, spre dezamagirea patinatorilor! Anuntata pentru miercuri seara, la ora 17.00, deschiderea oficiala a patinoarului de la Baza Olimpia a fost amanata pentru joi, 28 decembrie 2017, la ora 10.00. „Din pacate, miercuri, la ora 17.00, starea ghetii nu era…

- Single-ul „Perfect” al lui Ed Sheeran se afla pe primul loc in topul britanic al pieselor pentru Craciun, „un vis devenit realitate” pentru artist.Cantaretul britanic a lansat sase versiuni ale piesei incluse pe cel mai recent album al sau, „÷ (Divide)”, lansat in luna martie: originalul,…

- Presedintele Federatiei Romane de Volei (FRV), Gheorghe Visan, a declarat pentru AGERPRES ca in anul 2017 voleiul romanesc a avut rezultate pozitive, remarcand in special participarea a trei echipe nationale de juniori la turnee finale. "Pentru voleiul romanesc, 2017 a fost un an destul…

- Numarul magazinelor noi deschide de marii retaileri de pe piata locala s-a redus cu 18% fata de anul precedent, influentand, in acelasi timp, ritmul de crestere a cifrei de afaceri, potrivit studiului Retailers’ METRICS, realizat de Cushman & Wakefield Echinox.

- Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla‘s Dreams se arata increzatori in forțele concurenților alaturi de care intra, vineri seara, in marea finala a celui de-al șaptelea sezon ”X Factor”.

- Antonia si Alex Velea așteapta ca artista sa devina o femeie libera, și-n acte. Dupa ce se vor rezolva toate problemele, cei doi iși vor creștina copiii. Antonia și Alex Velea au impreuna doi baieți. Niciunul nu a fost insa botezat ! Asta pentru ca, in primul rand, micuții nu poarta in acte numele de…

- Philip Morris deschide cel de-al patrulea IQOS Store din tara, in incinta centrului comercial Iulius Mall, unde clientii vor gasi dispozitivele electronice si accesoriilor IQOS, dar si produsele din tutun Heets, plus o zona de relaxare de tip lounge. Lansat in Japonia in anul 2014,…