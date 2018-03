EUROVISION 2018. Melodia favorită a concursului. România nu apare în top Cu mai putin de doua luni inainte de concursul european de muzica, casele de pariuri o au ca favorita pe cantareata israeliana: dupa ce si-a facut o intrare timida in primii zece, ea a urcat vertiginos pe primul loc, urmata in preferinte de cehul Mikolas Josef, cu 'Lie to Me' si de reprezentanta Estoniei, Elina Nechayeva, cu 'La forza'.



Netta Barzila a starnit senzatie cand si-a prezentat saptamana trecuta cantecul 'Toy', cu accente de pop electronic si ritmuri africane, realizand o combinatie unica in istoria acestei competitii muzicale.



In schimb, reprezentantii Spaniei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

