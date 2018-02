EUROVISION 2018. Director TVR: "Echipa TVR a început deja pregătirile pentru concursul din Lisabona" „Trebuie sa contribuim cu totii la promovarea artistilor nostri in concursul international. Echipa TVR a inceput deja pregatirile pentru competitia din Lisabona, astfel incat reprezentantii Romaniei sa beneficieze de toate resursele necesare unei participari cat mai bune", a spus Doina Gradea, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc in Sala Mare a Primariei Municipiului Craiova, oras in care va avea loc, duminica, cea de-a treia semifinala a selectiei nationale. Directorul general interimar al TVR a mai declarat ca isi doreste ca TVR sa mai organizeze evenimente la Craiova.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO DOCUMENT Fondatorul IKEA, in vizita la Cluj Producatorul clujean de mobilier Ecolor a publicat, pe pagina sa de Facebook, o imagine de la o vizita la Cluj a intemeietorului holdingului IKEA, Ingvar Kamprad, recent trecut in neființa. În fotografie, creatorul IKEA, cunoscut pentru…

- Seria semifinalelor Eurovision Romania continua duminica, 4 februarie a.c., la Craiova, cu un nou spectacol. Pe scena Teatrului National „Marin Sorescu” din Craiova vor concura Erminio Sinni & Titziana Camelin („All The Love Away”), Zavera („Come Back To Me”), Mares Pana („Daydreamer”), Aurel Dinca…

- Spectacolul va avea loc la Teatrul National „Marin Sorescu" din Craiova, pe o scena care va avea 200 de proiectoare si 150 de metri patrati de ecrane LED, informeaza TVR, informeaza news.ro. Citeste si EUROVISION 2018. Romania va concura pe 10 mai, in cea de-a doua semifinala a competitiei…

- Tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei a avut loc luni, la sediul Primariei din Lisabona, informeaza TVR. Anul acesta, la Eurovision participa 43 de tari, dintre care 19 concureaza in prima semifinala, cea din 8 mai, iar 18 tari lupta…

- Cea de-a doua semifinala a concursului Eurovision Romania, desfasurata aseara la Sala 2 a Teatrului National din Timisoara, a avut parte de recitaluri sustinute de Ricardo Caria, Neda Ukraden, Lavinia Raducanu si Cargo. Juriul format din Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel…

- Au fost stabiliți caștigatorii celei de-a doua semifinale Eurovision! In urma Selecției Naționale, care a avut loc la Timișoara, au ieșit caștigatori: Jukebox feat Bella Santiago, Rafael și Mihai Traistariu. Piesele acestora sunt disponibile pe site-ul: http://eurovision.tvr.ro. Pentru prima data in…

- Chiria pentru un apartament de doua camere varia la finele anului trecut intre minime de 150 de euro in municipiul Drobeta Turnu-Severin și 160 de euro in Sfantu Gheorghe și 350 de euro in București, cel mai mare nivel, de 400 de euro pe luna, fiind inregistrat in Cluj-Napoca, arata raportul Imobiliare.ro…

- Pregatirile pentru al doilea show din Selecția Naționala Eurovision au inceput in Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara. Actrița Diana Dumitrescu, prezentatoarea Eurovision 2018, a vorbit in emisiunea Perfect Imperfect despre pregatirile pentru spectacolul de duminica dar și despre misiunea…

- Ana Maxim Romeo Zaharia, solist al Teatrului “Toma Caragiu” din Ploiești, secția Revista, se numara printre semifinaliștii Concursului Eurovision 2018– Selecția Naționala. Artistul interpreteaza melodia “Maybe this time”, cu care spera sa ajunga in finala și sa adune cat mai multe voturi din partea…

- Alexia & Matei, Eduard Santha din Carei si Echoes sunt primii finalisti alesi de juriul Eurovision Romania 2018, format din Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila. Duminica seara, pe TVR 1, a avut loc prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2018, de la…

- Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha sunt primii finalisti in cursa pentru reprezentarea Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona. Artistii au fost desemnati de juriul selectiei nationale, in urma primei semifinale a concursului, care a avut loc duminica seara…

- Prima semifinala a concursului Eurovision s-a desfașurat aseara, la Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia. Cantareața Luminița Anghel a deschis spectacolul cu piesa „Hora din Moldova“. Alaturi de ea, pe scena au fost dansatorii de la „Ansamblul folcloric Țara Vrancei“. Pentru ca s-a vrut a fi un eveniment…

- Puștoaica care interpreta impecabil la „Next Star” piesa ”Je suis malade” iși incearca acum norocul și la Eurovision. Elena Hasna, in varsta de 16 ani, vrea sa impresioneze juriul cu piesa ”Revival”. Caștigatoarea ”Premiului de popularitate” , in 2013, va concura in cea de-a treia semifinala,…

- Incepe seria spectacolelor selectiei nationale Eurovision. In acest an se vor desfasura cinci preselectii pentru finala, in cinci localitati diferite. Prima confrunatre are loc, astazi, la Focsani, in urma careia vor fi alesi primii trei finalisti. Doina Gradea, directorul general al TVR: “Am ales cinci…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- Finala Eurovision Romania 2018 va avea loc pe 25 februarie, la Sala Polivalenta din București, a anuntat, vineri, Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane. „In premiera, Eurovision Romania va avea cinci semifinale, pe care le dedicam sarbatoririi Centenarului. Am fi vrut sa…

- „In premiera, Eurovision Romania va avea cinci semifinale, pe care le dedicam sarbatoririi Centenarului. Am fi vrut sa organizam selectia nationala in 100 de locatii, pentru a duce evenimentul in cat mai multe orase, dar calendarul concursului nu ne-ar fi permis", a declarat Doina Gradea la o conferinta…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- Avioanele turistice de Cluj au zburat la capacitate maxima in 2017 Vacantele cu zboruri charter din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara au avut un plus de 18% in 2017, cursele saptamanale inregistrand un grad mediu de ocupare de peste 98%, conform statisticilor agenției Paralela 45. Insulele…

- Cezar Ouatu prezinta Eurovision Romania 2018. Cezar Ouatu, artistul care a reprezentat Romania la Eurovision 2013, si Diana Dumitrescu vor fi gazdele semifinalelor si finalei Selectiei Nationale. Asadar, actrita Diana Dumitrescu si cantaretul Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale…

- Cezar Ouatu prezinta Eurovision Romania 2018. Cezar Ouatu, artistul care a reprezentat Romania la Eurovision 2013, si Diana Dumitrescu vor fi gazdele semifinalelor si finalei Selectiei Nationale. Asadar, actrita Diana Dumitrescu si cantaretul Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale…

- Seria spectacolelor, care vor fi transmise in direct de TVR 1, TVR International, TVR Moldova si TVR+, de la ora 21.00, debuteaza duminica, la Focsani. Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale Eurovision 2018. Cei doi artisti vor prezenta show-urile…

- Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale Eurovision 2018. Cei doi artisti vor prezenta show-urile semifinalelor – 21 ianuarie, 28 ianuarie, 4 februarie, 11 februarie si 18 februarie si Marea Finala a Selectiei Nationale, din 25 februarie a.c. „A fost o mare bucurie…

- Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, premierul Mihai Tudose precizand, intr-o declarație televizata, ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Duminica, la ceas de seara, ati putut-o asculta si vota pe oradeanca din semifinala Eurovision, Jessie Banes, care este deja in semifinale. Cinci orașe: Focsani, Timisoara, Craiova, Turda si Sighisoara, vor gazdui, sub tema Anului Centenarului, semifinalele selectiei nationale Eurovision 2018,…

- Doi parlamentari considera inacceptabile planurile și afirmațiile primului ministru. „Si Transilvania face parte din Romania, domnule prim-ministru!”. Afirmația ii aparține deputatului PNL Gavrila Ghilea care il acuza pe Tudose ca ignora proiectul Autostrazii Transilvania, in timp ce face…

- Programul „Eurovision 2018 Preselectia” este primul show televizat din cadrul editiei din acest an a proiectului Selectiei Nationale.Astfel, preselectia Eurovision România –în care care sunt prezentate toate piesele înscrise la editia din acest…

- Preselectia Eurovision Romania –in care care sunt prezentate toate piesele inscrise la editia din acest an a concursului Eurovision - va fi transmisa, in premiera, la TVR 1, in zilele de 12, 13 si 14 ianuarie, de la ora 21.00. Programul „Eurovision 2018 Preselectia” este primul show televizat din cadrul…

- Programul „Eurovision 2018 Preselectia" este primul show televizat din cadrul editiei din acest an a proiectului selectiei nationale. La preselectie, artistii au fost invitati in Studioul 2 al TVR pentru a-si sustine piesele live, in fata juriului si a camerelor de filmat, informeaza Televiziunea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce reprezentantii celor 42 de tari inscrise in competitie. Cand este Eurovision 2018 și unde are loc Concursul muzical Eurovision 2018 va fi la cea de-a 63-a ediție și va avea loc in capitala Portugaliei, Lisabona. Semifinalele concursului…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la…

- ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la…

- Incep emotiile pentru semifinalistii Eurovision Romania: seria show-urilor Selectiei Nationale debuteaza duminica, 21 ianuarie a.c., la Focsani, cu prima semifinala. Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, Selectia Nationala va avea…

- Incep emotiile pentru semifinalistii Eurovision Romania: seria show-urilor Selectiei Nationale debuteaza duminica, 21 ianuarie a.c., la Focsani, cu prima semifinala. Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, Selectia Nationala va avea cinci semifinale, organizate…

- EUROVISION 2018. Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, Selectia Nationala va avea cinci semifinale, organizate in cinci orase unite in Anul Centenarului de tema alegerii reprezentantului tarii noastre la etapa internationala a Concursului Eurovision 2018, informeaza TVR.…

- Incep emotiile pentru semifinalistii Eurovision Romania: seria show-urilor Selectiei Nationale debuteaza duminica, 21 ianuarie a.c., la Focsani, cu prima semifinala. Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, Selectia Nationala va avea cinci semifinale, organizate in cinci orase…

- Seria celor cinci semifinale ale selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018 va incepe la Focsani, pe 21 ianuarie, si va continua in ianuarie si februarie la Timisoara, Craiova, Turda si Sighisoara. In fiecare semifinala vor fi interpretate cate 12 piese inscrise in competitie. Pentru…

- ​Ikea a inceput oficial lucrarile de constructie la al doilea magazin din Bucuresti unde investitiile vor fi de 86 milioane euro si estimarea este ca deschiderea fi in august sau septembrie anul viitor. Timisoara si Brasov sunt urmatoarele orase de pe lista Ikea, dar nu mai repede de 2020 sau 2021.…

- Candidatii admisi la rezidentiat isi aleg posturile la Cluj Candidații admiși la examenul de rezidențiat iși aleg posturile in specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat Ministerului Sanatații. Alegerea posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara dar si in strainatate, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich. UPDATE 1: Traficul rutier este blocat partial in Piata Victoriei, unde s-au adunat peste 1.500 de oameni care protesteaza…

- Proiectul de modificare la Legilor Justitiei a ajuns deja in Parlament si urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului in plen. Inspectia Judiciara va deveni o unealta politica in mana ministrului Justitiei. Numirea procurorilor-sef de catre ministru, fara control din partea presedintelui inseamna…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atât în Bucuresti, cât si în mai multe orase din tara, relateaza News.ro. “Proiectul de modificare la Legilor Justitiei a ajuns deja în Parlament…