- Duminica s-a decis cu ce se prezinta Romania in concursul Eurovision 2018, la Lisabona. Decizia a aparținut de aceasta data integral publicului, care a avut o ora la dispoziție sa voteze telefonic. Piesa „Goodbye” a primit 3277 de voturi. Compusa de Alexandru Matei si Alin Neagoe, pe versurile textierei…

- O mama și cei trei copii ai sai, uitați in Gradina Zoologica din Oradea, dupa ce angalații ar f plecat mai devreme decat ar fi fost nosrmal. Se pare ca acesta nu este singurul incident care s-a petrecut acolo. „Visul oricarui copil a devenit pentru noi azi realitate: am fost inchisi in gradina zoologica!…

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Emoțiile au atins cote maxime pentru concurenții de anul acesta care și-au dorit sa se califice mai departe la Eurovision. La final insa, caștigatori au fost desemnați soliștii de la „The humans”, cu piesa „Goodbye”. Ei vor merge la finala de la Lisabona, intre…

- Și ucrainenii și-au ales interpretul care va merge la concursul european de muzica din Portugalia. Este vorba despre cantaretul Melovin, care va concura cu melodia "Under The Ladder".Melovin a facut spectacol pe scena de la Kiev.

- Melovin, ciștigatorul sezonului 6 al concursului muzical X-Factor Ucraina, va reprezenta Ucraina la Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc in Portugalia. Finala naționala din Ucraina a avut loc ieri, iar artistul, care reușește sa imbine stilurile pop, electro, soul, folk și altele, a fost favoritul…

- Lino Golden, unul dintre cei mai talentați tineri din industria muzicala, care are colaborari cu Alex Velea și face parte din echipa acestuia numita Golden Boy Society, lanseaza videoclipul piesei „Panamera” feat. Aspy. Piesa a fost lansata acum un an, iar videoclipul este unul fresh, plin de culoare.…

- Duminica, 25 februarie, are loc finala pe țara la Eurovision. Dintre cei 15 participanți, telespectatorii din Romania vor alege exclusiv prin votul lor doar unul singur și il vor trimite in Portugalia. Cine are cele mai mari șanse? Conform Betano.com , Feli este principala favorita, ea adunand peste…

- Fotografii cu oameni si locuri din Romania, dar si din lume, sunt expuse in cinci puncte din Constanta, intr-un festival artistic ce se desfasoara simultan in Portugalia, Brazilia si Romania.

- Inca de la primele aparitii, AMI si-a creat o semnatura unica, cucerind publicul prin combinatia de sensibilitate si romantism. Printr-un sound care creeaza dependenta, AMI aduce in inimile noastre “Niste dragoste”, pentru ca avem nevoie de iubire nu doar de Valentine’s Day. “Dragostea e un joc fara…

- Pentru prima data, Feli concureaza la Eurovision, iar acum are pregatit si videoclipul piesei cu care participa, „Buna de iubit”. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt mame, soții sau iubite, care vor și pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica…

- “Pentru mine, dincolo de toate, muzica este foarte importanta pentru mesajul pe care il poarta, iar « Buna de iubit » are un mesaj de care noi, femeile, avem nevoie. Atunci cand iubim o alta persoana, uitam sa ne iubim pe noi. Ajungem sa daruim toata iubirea noastra celorlalti. De aceea, am scris piesa…

- Feli Donose lanseaza videoclipul „Buna de iubit”, piesa cu care participa la Eurovision 2018. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt ele mame, sotii, iubite, care vor si pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica este foarte importanta pentru mesajul…

- Feli Donose lanseaza „Buna de iubit”, piesa cu care participa la Eurovision 2018. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt ele mame, sotii, iubite, care vor si pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica este foarte importanta pentru mesajul pe care…

- Unul din compozitorii din spatele piesei 'Soft and Wet' (1978), primul single editat de Prince, a deschis o licitatie pe site-ul eBay pentru a vinde partea sa din drepturile de autor ale acestui cantec, relateaza joi EFE. Mass-media americane s-au facut ecou al acestei propuneri neobisnuite…

- iNstantes Festival International de Fotografie de Avintes organizeaza vernisajul expozitiei, vineri 16 februarie 2018, incepand cu orele 17:00, la Muzeul de Arta Constanta situat pe bulevardul Tomis 82 84. Potrivit organizatorilor, iNstantes Festival de Fotografia de Avintes este la a 5 a editie si…

- Junior Morais și Mario Camora sunt doi dintre jucatorii cu cele mai multe meciuri in prima liga din Romania care, sambata, se vor confrunta in derby-ul etapei. Brazilia versus Portugalia! Junior Morais versus Mario Camora. Derby-ul de maine, de pe Arena Naționala, dintre FCSB și CFR Cluj, aduce la start…

- Semifinala de la Craiova a editiei Eurovision 2018 va avea loc la Teatrul National, astazi, duminica 4 februarie. In acest an, Selectia Nationala se desfasoara sub sloganul "Eurovision uneste Romania!". Mares Pana are o experienta muzicala vasta, cu o activitate de 17 ani pe scene din intreaga lume.

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- Mihai Traistariu revine an de an la Eurovision si nu se da batut pana nu castiga competitia. Artistul a marturisit ca este optimist si are incredere in piesa lui, mai ales ca este facuta de trei straini, pe vocea lui.

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Dupa semifinala de duminica de la Timisoara, artistul poate spera la o noua participare pe scena marelui Eurovision, de data aceasta in Portugalia. Uite cu cine se bate pe locul din finala. Dat fiind numarul mare de participanti inscrisi, TVR organizeaza anul acesta nu mai putin de 5 seminifinale. In…

- Constantin Cobalean, tinarul campion și antrenor la lupte libere din Calarași, va participa și in acest an la ”Eurovision 2018”. Piesa pe care o va interpreta se numește ”Numai tu”. [caption id="attachment_35546" align="alignleft" width="300"] Constantin Cobilean[/caption] Atat versurile, cat și muzica…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 va intra in competitie in cea de-a doua semifinala, pe 10 mai. Concursul va avea loc in capitala Portugaliei. Ordinea a fost stabilita luni, prin tragere la sorți, la sediul Primariei din Lisabona.

- Primaria Lisabonei primeste astazi in mod oficial stafeta din partea Kievului pentru organizarea editiei de anul acesta a concursului de muzica Eurovision, care se va desfasura pentru prima data in Portugalia dupa victoria in 2017 a lui Salvador Sobral, relateaza EFE. Primarul Kievului, Vitaliy Klitschko,…

- Doamnilor, doamnelor, drepți, se canta "Șurubița"! Tanti Gabi, pretendenta la Eurovision 2018, selecția naționala, ne-a aratat ca talentul nu ține cont de varsta. Primii care au vazut au fost Razvan și Dani.

- Nationala Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 40-a in clasamentul dat publicitatii de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost consemnata in ianuarie — locul 39, iar cea mai slaba in lunile aprilie si mai, cand Romania…

- Desi anul acesta Selectia Nationala a fost prezentata cu fast, cinci orase din tara gazduind galele, printre concurenti s-au strecurat si oameni care se vede clar ca nu au nicio treaba cu muzica, scrie stirilekanald.ro. Trist este ca acest asa zis solist a reusit pentru a doua oara sa ajunga in Selectia…

- Doi dansatori sportivi talentați din Alba, Christian Walter (Petrești) și Naomi Popescu (Sebeș) fac senzație in aceste zile la Benidorm, in Spania, la DSB European Grand Prix-ul desfașurat intre 12 și 14 ianuarie 2018. Perechea originara din județ a impresionat la importanta competiție din țara lui…

- The Humans lanseaza astazi “Goodbye”, piesa cu care trupa s-a calificat in semifinala concursului Eurovision 2018. Din cei 60 de artisti calificati in semifinala concursului Eurovision 2018, piesa celor de la The Humans a incantat juriul, primind cel mai mare punctaj. O piesa cu un puternic mesaj social,…

- Dinamo s-a reunit, luni, la Saftica. Vasile Miriuța a avut la dispoziție 30 de jucatori pentru prima ședința de pregatire din 2018. Obiectivul, calificarea in play-off. Au lipsit motivat Penedo si Mahlangu, cei doi vor sosi in tara pe 11 si, respectiv, 12 ianuarie. Printre jucatorii care s-au prezentat…

- Cand deja lumea era cu gandul la pregatirile pentru Craciun, Eminem și Beyonce s-au gandit sa-și aduca și ei contribuția la lista de surprize cu lansarea videoclipului ”Walk On Water”. Piesa de pe albumul ”Revival” a fost lansata ca single inca din noiembrie, doar ca abia weekendul trecut a fost completata…

- Noul sezon de Eurovision bate la usa si in curand se vor anunta piesele care vor intra in competitie. Printre acestea exista si una cu o poveste anume, care a fost compusa de Cezar Dometi, fost concurent la X Factor de anul trecut si Alice Jeckel care a compus versurile. ”Piesa se numeste Out of the…

- Doi adolescenti din Iasi, Alexia si Matei, sunt pregatiti pentru Eurovision cu o piesa care sigur va prinde la public. Exista un grup de Facebook in care pot fi postate comentarii si date like-uri pentru sustinere.

- Mihai Traistariu, care in 2006 a reprezentat Romania la Eurovision, in Atena, si s-a intors acasa cu locul patru, nu renunta la visul sau de a castiga competitia muzicala. S-a inscris si anul acesta la Selectia Nationala si are mare incredere in piesa cu care spera sa aduca Romaniei trofelul Eurovision…

- Gorjeanca Elena Hasna a facut publica piesa cu care s-a inscris in selecția naționala pentru Eurovision de anul viitor. Tanara a colaborat cu artisti straini pentru realizarea piesei Revival. Astfel, muzica, versurile si orchestrați...

- Salvador Sobral a suferit un transplant de inima și acum, caștigatorul Eurovision 2017, se afla in spital recuperandu-se dupa intervenția chirurgicala, scrie BBC News. Chirurgii de la spitalul Santa Cruz din Lisabona, au declarat ca artistul de 27 de ani se simte bine dupa transplantul de inima. „Operația…

- SUCCES…Corala “Fantasia” are nevoie de sustinerea tuturor vasluienilor. Elevele talentate, coordonate de profesorul Vasile Negura, vor participa duminica, de la ora 14.45, in direct la TVR 2, la finala Galei Premiilor Excelsior. In total sunt zece coruri finaliste, iar castigatorul va reprezenta tara…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…