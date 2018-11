Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,3 miliarde din populatia globului traieste fara acces la toalete, in ciuda dreptului recunoscut la apa si igiena. De asemenea, aproape un milion de oameni mor in fiecare an din cauza bolilor provocate de lipsa de apa, igiena și de salubritate. Situația este alarmanta și in țara noastra. Romania…

- Asta-i una dintre cele tari mai faze intre prieteni! (Cum caștigi bani rapid) Daca prietenii țin, dar cu adevarat, la gluma! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a surprins imagini de-a dreptul fabuloase, pe o strada din Nordului, din Capitala! Mașina amicului, care, probabil, avea la acea ora, 4 dimineața,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 34.745 locuri de munca, in data de 17 octombrie 2018. (VEZI ȘI: LOCURI DE MUNCA IN ROMANIA, IN 16 OCTOMBRIE) Situatia locurilor…

- Tragedia s-a petrecut in Huedin. Autorul accidentului, un tanar de 31 de ani, circula cu viteza și n-a mai putut controla mașina intr-o curba. A intrat pe contrasens, unde a izbit in plin o mașina care cirucla regulamentar. In urma impactului, șoferul vinovat și doi pasageri din cealalta mașina și-au…

- Romania se situeaza pe ultimul loc in UE in ceea ce privește participarea populației la turism. Doar unul din patru cetațeni de peste 15 ani a plecat in vacanța, in țara sau strainatate, arata datele Comisiei Europene, care fac referire la anul 2016. Situația pare sa se mențina la același nivel și in…

- Raportat la intreaga populație din Romania rata ocuparii forței de munca de anul trecut a fost de 63,9%, nivel sub care se mai aflau doar cinci țari din Uniunea Europeana (UE), arata datele agregate ale Eurostat și comunicate de Comisia Europeana (CE), scrie Mediafax. Acest nivel din…

- Peste 27.700 de locuri de munca sunt vacante in Romania, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe sunt in Bucuresti (peste 4.200), Prahova (peste 2.600) si Arad (aproape 2.000), iar cei mai cautati sunt muncitorii necalificati. Potrivit ANOFM, in evidentele institutiei…

- Institutul National de Sanatate Publica a publicat ultimele date cu privire la raspandirea cazurilor de rujeola in Romania. Astfel, numarul total de cazuri confirmate raportate la data de 14 septembrie 2018 este 15.267, din care 59 de decese. In perioada 10 septembrie 14 septembrie 2018 au fost raportate…