Eurostat: Romanii si bulgarii, ultimii in UE la utilizarea tranzactiilor bancare pe internet

- Romanii și bulgarii sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeana (UE) la internet banking, doar 5% și, respectiv, 7% din populație folosind aceste servicii, potrivit unui studiu Eurostat, citat de catre Agerpres.ro . Astfel, doar un roman din 14 folosește serviciile de internet banking. Spre comparație,…

- Primarul din Buzau, despre scandalul din PSD. Edilul Constantin Toma a lansat, duminica, un apel catre conducerea Partidului Social Democrat „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Constantin Toma, primarul din Buzau,…

- Valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi pe Internet.…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel ...

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Companiile romanești se numara printre cele care isi folosesc in vanzari website-urile proprii peste media țarilor Uniunii Europene, cu toate ca folosesc prea putin metodele e-commerce si pietele electronice. Circa 94% dintre companiile romanesti (care au site) primesc ordine și vand cu ajutorul acestuia…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte si incaltaminte, respectiv 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE, arata o statistica a Eurostat.

- Europarlamentarul Daniel Buda atrage atenția ca ”Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE”. ”Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat.

- Aproximativ 17% din cetatenii UE si-au gasit spatii de locuit (camere, apartamente, case, casute de vacanta, etc.) in ultimele 12 luni, de la o alta persoana particulara via siteuri de Internet sau aplicatii, romanii fiind mult sub media din UE, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat. In…

- Statele membre ale Uniunii Europene au exportat, in 2016, o cantitate de 744 milioane de litri de vin spumant, iar 62% din aceste exporturi (465 de milioane de litri) au mers spre alte state membre, arata datele publicate marti de Eurostat.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%,

- Romania este ultima tara din Uniunea Europeana in privinta proportiei firmelor care vand pe internet sau care au un site propriu, potrivit celor mai recente date disponibile, publicate, joi, de Biroul european de statistica Eurostat.

- Bulgaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Situaţia este identică în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut…

- Romania poate avea economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, dar ascunde un indicator mai putin magulitor: privarea sociala. Unul din doi romani are probleme incluzand o incapacitate de a-si pastra caminul cald sau sa-si permita o masa cu carne sau peste in fiecare zi, potrivit unui…

- Rata saraciei atinge cote alarmante in Romania, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. Practic, unul din doi romani se zbate in lipsuri de tot felul. Persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci aspecte din urmatoarele enumerare: cheltuieli…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- Statistic o ducem bine. Avem cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Cifre dramatice vin de la Eurostat, institutul european de statistica: România are cel mai mare procent de cetateni saraci din UE. Jumatate dintre români au lipsuri sociale si materiale grave, scrie Digi24.ro.…

- Jumatate din populatia Romaniei se confrunta cu deprivare materiala si sociala, tara fiind urmata de Bulgaria (48%), la polul opus situandu-se statele nordice, potrivit datelor din 2016 publicate, marti, intr-un raport al Eurostat. Cea mai mare rata de deprivare materiala si sociala se…

- Ține doar de tinerii romani sa schimbe lucrurile in neregula pe care tot ei le observa. Este mesajul ambasadorului britanic in Romania, Paul Brummell, care se declara optimist in privința țarii noastre, tocmai datorita tinerilor. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, diplomatul a mai aratat…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, in 2016, 5,5% din cheltuielile totale pentru mobila, echipamente si mentenanta de rutina a gospodariei, adica o suma totala de 443 miliarde de euro, echivalentul a 3% din Produsul Intern Brut al UE sau 900 de euro pe cap de locuitor UE, potrivit…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, considera ca programul "Descopera si cunoaste Romania" este un proiect viu, care demonstreaza ca tinerii participanti isi doresc o colaborare intensificata. "Cred ca este o schimbare, pentru ca acest program nu este doar unul de laborator,…

- Ca ordonator principal, MT va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 30,9 miliarde de lei. Pentru programul de autostrazi si variante ocolitoare in regim de autostrada, MT are un buget principal de 1,7 miliarde de lei (cu…

- Peste jumatate dintre romani considera ca vocea lor este auzita in Uniunea Europeana, iar mare parte din ei sustin ca aderarea Romaniei la UE a adus mai multe avantaje decat avantaje. Romania s-ar fi dezvoltat mai putin daca n-ar fi fost stat membru, arata vocea majoritatii romanilor intervievati de…

- Romania este fruntasa in Uniunea Europeana la consumul de antibiotice, aflandu-se in primele cinci tari alaturi de Franta si Grecia, astfel tara noastra are printre cele mai mari rate de rezistenta a bacteriilor la tratamente, se arata...

- „Nu comentez spusele altora. Raman la opinia mea ca o creștere bazata preponderent pe consum nu este una sustenabila, o spun toți specialiștii. Asta nu inseamna ca trebuie sa reducem consumul, dar trebuie sa avem grija și de cealalta latura a investițiilor publice, a masurilor destinate incurajarii…

- "Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a legilor justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției.Președintele Klaus…

- Peste 70% dintre romanii din mediul urban au in plan sa faca achizitii de Black Friday, iar aproape jumatate dintre ei intentioneaza sa plateasca online, releva datele unui studiu remis, marti, AGERPRES . “71% dintre romanii din mediul urban intentioneaza sa cumpere produse de Black Friday in acest…

- In Moldova plațile fara numerar prin intermediul cardurilor bancare cresc rapid, insa cota lor in volumul total al tranzacțiilor ramine scazuta, cetațenii folosind cardurile preponderent pentru a retrage bani. Astfel, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM), volumul tranzacțiilor efectuate in ianuarie-septembrie…

- Doua mari companii de telefonie mobila sunt investigate de Autoritatea de Reglementare in Comunicații. Instituția a primit sesizari din partea clienților care reclama ca sunt nevoiți sa plateasca mai mult, in medie cu doi euro, pentru cartele daca vor sa beneficieze de tarife naționale la convorbiri…

- Romania are cel mai mare procent de proprietari de locuinte dintre toate statele Uniunii Europene. Aceasta nu este neaparat o noutate, dar inedita este ponderea romanilor care si-au cumparat locuinta pe credit. 96% din locuitorii Romaniei detin in proprietate locuintele in care stau, acesta fiind cel…

- Guvernul britanic va propune un amendament la proiectul de lege privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pentru a stabili data exacta, din dorinta de a evita orice confuzie, a declarat joi ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul BBC News.

- 96% dintre romani traiesc in locuințe proprietate personala, cu mult peste media din UE, de 69,3%, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Astfel, Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana din punct de vedere al numarului de proprietari de locuințe. Anul trecut,…

- Specialiștii susțin ca indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculeaza dobânzile la majoritatea creditelor în lei, ar putea ajunge la 5% în maxim șase luni. Asta daca Guvernul PSD-ALDE continua cu aceleași masuri fiscal-bugetare. „Un ROBOR de 5% pe termen…

- Romania a inregistrat, in septembrie, una dintre cele mai mici rate ale somajului, de 5%, sub media de 7,5% a Uniunii Europene, potrivit unui raport al Eurostat publicat marti. Cele mai mici rate ale somajului au fost raportate in Cehia (2,7%), Germania (3,6%), Malta (4,1%), Ungaria (4,2%),…

- Iata raspunsul unui expert cu privire la tema lansata de DCNews, de exploatare a situației din Catalonia pentru atragerea romanilor plecați in strainatate spre Romania: Inradacinarea apropierii diasporei și reorientarii migrației trebuie facuta insa cu atenție, reflexivitate: 1.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, solicita Comisiei Europene sa "fie mai rezervata cand face prognoze negative" despre economia Romaniei. Dragnea a declarat, joi seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, alaturi de premierul Mihai Tudose, cu comisarul…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, a declarat joi, dupa intalnirea cu membrii comisiilor parlamentare de buget – finante, ca, in opinia sa, atat pentru acest an cat si pentru 2018 exista premise ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit bugetar de 3%,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul bugeter pe trimestrul doi este de 4,1, asa cum arata datele Eurostat, insa a sustinut ca Guvernul a luat masurile necesare, iar „lucrurile au fost reasezate”. ”E important sa atingem acel deficit sub 3%,…

- In perioada ianuarie-iulie 2017, industria alimentara a crescut cu 4,7% din punct de vedere valoric. Romanii au cheltuit mai mult, migrand de la produse economy la mainstream, si de la mainstream la premium, spune, in cadrul evenimentului Retail Arena, Romina Ardelean, consultant GfK Consumer Panel…

- Locuitorii din Timișoara au putut admira miercuri un vagon modern, dat exemplu de catre sindicaliștii din domeniul feroviar și compania CFR Calatori. Acesta a fost renovat integral din banii stranși de sindicaliști: are un design modern, internet, plasme care arata pe unde se afla trenul, prize, scaune…

- Bulgaria este cea mai saraca tara din Uniunea Europeana. 40 la suta dintre cetatenii acestui stat sunt expusi riscului de saracie si excluziune sociala, arata datele celui mai recent raport publicat de Eurostat. Potrivit documentului, bulgarii sunt urmati de romani si greci, cu o rata a saraciei de…

- In ciuda cresterii veniturilor, scaderii inflatiei si reducerii TVA-ului, consumatorii din Romania s-au aratat prea putin dispusi sa isi schimbe opinia asupra perspectivei economice in timpul trimestrului al treilea. 0 0 0 0 0 0 Inclinatia catre cumparare a consumatorilor romani a inregistrat…

- Saptamana trecuta am votat, in cadrul Comisiei de Industrii și Servicii, amendamentul colegului meu PNL Virgil Popescu, deputat de Mehedinți, prin care comsioanele pentru plațile in moneda Euro (plați SEPA) facute de cetațenii din Romania, catre alte conturi din bancile din Uniunea Europeana, nu vor…