Eurostat: Romanii, pe locul doi in UE la riscul de saracie sau excluziune sociala in 2017. Unul din trei se afla in aceasta situatie!

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este tara europeana cu cel mai mare risc de excluziune sociala, alaturi de Bulgaria. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici Eurostat, conform carora peste 35% din romani sunt la risc din cauza saraciei, cei mai afectati fiind pensionarii, somerii dar si copiii care se culca flamanzi.

