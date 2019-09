Eurostat: Românii cheltuie, în medie, 135 de euro pentru o vacanţă, cel mai puţin din UE Cei mai cheltuitori europeni cand vine vorba de vacante sunt rezidentii din Luxemburg, cu o medie de 769 de euro pentru o vacanta in anul 2017, urmati de rezidentii din Austria (641 de euro) si cei din Malta (633 euro). La polul opus sunt rezidentii din Ungaria (161 de euro pentru o vacanta in anul 2017), Letonia (155 de euro), Bulgaria (153 de euro) si Romania (135 de euro).



Potrivit datelor Eurostat, europenii au cheltuit, in medie, 377 de euro pentru fiecare sejur turistic. In functie de destinatie, au consumat, in medie, 223 de euro pentru un sejur turistic in interiorul tarii…

Sursa articol: dcnews.ro

