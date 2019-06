Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert (23%) din populatia Romaniei era ocupata in agricultura in 2018, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, unde media populatiei ocupate din sectorul agricol era de 4%, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In randul…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat, in primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata a doua estimare publicata joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat)

- Preturile productiei industriale au crescut in februarie cu 3% in zona euro si cu 3,1% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In februarie, cele mai mari cresteri anuale ale preturilor productiei industriale…

- Cehia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana al lucrarilor de constructii in ianuarie, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În ianuarie, lucrările de construcţii au crescut…