Daca in țari precum Olanda, Luxembourg, Slovenia sau Grecia, doar 0,1%-0,3% din populație nu are toaleta in casa, iar in Polonia sau Ungaria procentele ajung la 2,5% și, respectiv, 3,9%, Romania ocupa primul loc din coada clasamentului, cu 29,7%. Mai mult, fața de raportul Eurostat din 2016 situația s-a inrautațit. Acum doi ani, 32,6% din gospodariile din Romania aveau WC cu apa in casa, iar anul trecut procentul a crescut cu 2,9% in loc sa scada. Pe cea de-a doua treapta a podiumului rușii in 2017 se claseaza Bulgaria, cu 16,7 gospodarii cu WC in casa. Iar pe trei se afla Lituania, cu 12,2%,…