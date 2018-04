Stiri pe aceeasi tema

- Romania figureaza in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a forței de munca din Uniunea Europeana, fiind vizate locurile de munca ocupate din Oltenia și Moldova. De cealalta parte, cea mai mare creștere a ocuparii forței de munca a fost in Polonia (+4,8 la suta) și Spania…

- “Cel mai bine e sa ai casa ta!” - aceasta vorba pe care am tot auzit-o acasa ne-a plasat pe primul loc in Uniunea Europeana la capitolul ”proprietati”. Practic, peste 95 la sută dintre români au acte pentru casele în care stau, chiar dacă nu locuiesc în…

- Un raport Eurostat, publicat miercuri, arata faptul ca Romania se afla pe locul al doilea in Uniunea Europeana atunci cand vine vorba de rata mortalitații. Singura țara care sta mai rau este Bulgaria.

- Numarul angajatilor a urcat cu 0,2% in Uniunea Europeana (UE28) si cu 0,3% in zona euro (EA19) in trimestrul patru din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce Romania a inregistrat cel mai redus ritm de crestere a numarului de angajati, arata datele prezentate miercuri de Oficiul de Statistica…

- Numarul innoptarilor inregistrate in 2017 in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere cu 3,6% comparativ…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din octombrie 2008. În zona euro, rata şomajului…

