- Cresterea importurilor de gaze, ca urmare a faptului ca pretul de productie interna pentru agentii economici a devenit mai mare, nu reprezinta o problema, a declarat, marti, ministrul roman al Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte de profil. El a fost intrebat cum comenteaza situatia…

- Romania a importat in luna ianuarie a acestui an o cantitate de gaze naturale cu 55% mai mare decat in aceeasi luna a anului trecut, la un pret cu 37% mai mare, arata datele publicate vineri de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).

- Pretul gazelor de productie interna urmeaza sa fie plafonat incepand cu 1 mai, cu o luna mai tarziu decat era prevazut in OUG 114/2018, au declarat, joi, surse din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie. Potrivit OUG 114/2018, pretul gazelor de productie interna urma sa fie plafonat…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a publicat lista consumatorilor finali industriali care beneficiaza de gaze de productie interna direct de la producatori, la pret plafonat, printre acestia fiind mai multe companii din grupul InterAgro, detinut de omul de afaceri Ioan Niculae.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat, miercuri, legislatia secundara privind plafonarea pretului gazelor, conform OUG 114/2018, cu precizarea ca metodologia nu va duce la scumpiri pentru populatie si asigura accesul transparent si nediscriminatoriu al tuturor clientilor…

