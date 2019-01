Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor interesate de perfectionare si formare profesionala a crescut in Europa de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, cu o rata de participare de doar 7% in 2016, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2016, cea mai ridicata…

- Tarile care au avut o crestere economica mai mare decat Romania, in trimestrul al treilea fata de aceeasi perioada a anului trecut, sunt Malta (+7,9%), Polonia (+5,7%), Letonia (+5,3%), Ungaria (+5,2%), Slovenia (+5%) si Slovacia (+4,5%).Cele mai mici cresteri le-au inregistrat Italia (+0,7),…

- Romania este statul din Uniunea Europeana care in 2016 a alocat cel mai mic procent din PIB pentru sanatate, 5 %. La polul opus se afla Franta si Germania cu peste 11%, arata datele publicate astazi de Oficiul european de statistica. Bulgaria a alocat in 2016 o cota de 8,23 % din PIB pentru sanatate,…

- Romania este statul din Uniunea Europeana care in 2016 a alocat cel mai mic procent din PIB (5%) pentru sanatate, la polul opus fiind Franta (11,5%), Germania (11,1%) si Suedia, arata datele publicate joi de Oficiul european de statistica (Eurostat), conform agerpres.ro.Tudor Chirila DA ADUNAREA…

- Romania a ajuns, in 2017, la o pondere a taxelor și impozitelor de 25,8 la suta din Produsul Intern Brut. Țara noastra are al doilea cel mai redus nivel din Uniunea Europeana cand vine vorba despre rata de colectare a taxelor, in scadere de la 26,5 la suta in 2017. Asta reiese din datele publicate miercuri…

- Banci și Asigurari ANAF-ul lucreaza: Romania are a doua cea mai redusa rata de colectare a taxelor din PIB, in UE: 25,8% Tweet Print Mail Autor: Alina Botezatu, Mediafax astazi, 21:15 4 Cea mai redusa pondere a taxelor in PIB o avea Irlanda, de 23,5%, in scadere de la 24% in anul anterior.…

- Peste 29.7% dintre români își fac nevoile la WC-ul din curte, arata statisticile pe anul 2017. Deși în scadere fața de cifrele din 2016 (32.6%), numarul celor care nu dispun de toaleta interioara este de 10 ori mai mare fața de media din Uniunea Europeana de doar 2.4%. România…

- In primele noua luni ale anului, deficitul din comerțul extern al Romaniei a urcat la aproape 10 miliarde de euro, potrivit datelor transmise vineri de INS. Exporturile ne-au adus 50,848 miliarde euro, iar importurile ne costa 60,799 miliarde euro, mai informeaza INS. In UE, daca eliminam Marea Britanie,…