Eurostat: Romania, cea mai mare scadere a numarului de angajati in 2016

- Un numar de 649.855 de persoane au cerut azil in Uniunea Europeana in anul 2017, numar cu aproape jumatate mai mic decat recordul de 1,26 milioane de solicitanti de azil inregistrati in 2015, releva un studiu al Biroului de statistica al UE (Eurostat) publicat marti pe site-ul sau, informeaza AGERPRES…

- Populatiile de pasari scad in regiunile rurale din Franta intr-un ritm catastrofic, potrivit rezultatelor a doua studii publicate marti, care sugereaza ca posibila cauza utilizarea intensiva a...

- Padurile si terenurile impadurite acopera 182 de milioane de hectare in Uniunea Europeana, aproximativ 42% din suprafata terestra totala a blocului comunitar, existand 0,36 hectare de padure per capita, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica Eurostat. Datele Eurostat au fost…

- Un studiu recent arata ca in spitalele din Romania, in fiecare ora moare un pacient cu insuficiența cardiaca. Rata de mortalitate standardizata din cauza insuficienței cardiace cronice estimata pentru Romania este de doua ori mai mare decat in alte state din Uniunea Europeana. In majoritatea țarilor…

- In Romania mor cei mai mulți copii sub un an din Uniunea Europeana. O data la șase ore, un nou-nascut iși pierde viața, cel mai adesea, pentru ca Maternitatea in care a venit pe lume nu a avut aparatura medicala necesara. Pentru a supraviețui, acești copii au nevoie de echipamente performante imediat…

- Ai senzatia ca oricat ai munci bati pasul pe loc? Ca niciodata nu-ti ajung banii in ciuda faptului ca singurul tau traseu este de acasa la munca si inapoi? Nu e de mirare, potrivit unui studiu Eurostat publicat azi, 16 martie 2018, aproape 10% din persoanele anagajate, cu varsta peste 18 ani in Uniunea…

- Subiectul „credite” este pe buzele tuturor celor care au nevoie de bani, iar nivelul dobanzilor la credite se tot discuta. Cu toate acestea, Romania este țara cu cele mai puține credite din Uniunea Europeana. BNR transmite ca nici „darea in plata” nu a avut efecte majore, chiar daca a facut mare valva,…

- România se afla pe locul 9 în ceea ce privește risipa de alimente, deși nu este una dintre cele mai bogate țari din Uniunea Europeana. Astfel, în coșul de gunoi al românilor ajung peste 2 milioane de tone de mâncare. Unii arunca mâncarea în timp ce alții…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis Agepres. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul…

- Grupul german Bosch, unul dintre cei mai mari jucatori in furnizarea de tehnologii si servicii, deruleaza un program de recrutare pentru fabrica din Cluj, dintre pozitiile vizate facand parte cele de operatori asamblare finala, operatori specializati in procese automatizate, operatori roboti industriali,…

- Partidul Social-Democrat, aflat la conducere in Romania, a votat sambata sustinerea adoptarii monedei euro in 2024. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus celor 4.000 de participanti la congresul extraordinar ca adoptarea de catre Romania a monedei euro este un pas natural si obligatoriu pentru Romania.…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat. În timp ce media în UE, în 2016, a fost de 16%, România…

- Romania a inregistrat in trimestrul patru din 2017 cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 7% comparativ cu perioada similara din 2016, conform Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). În ultimele trei luni din…

- Nota redacției: Notele au fost oferite joi, la ora 11.00, in cadrul emisiunii „Borza Analytica". EMMANUEL MACRON nota 9 - Declarația saptamanii a fost data luni, la Targul Fermierului: „Pentru mine, terenurile agricole din Franța sunt investiții strategice de care depinde suveranitatea noastra,…

- "Am urmarit cu multa atenție reacțiile care au urmat vizitei in Romania a prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans. Au fost doua tipuri de reacții in spațiul public. Primul tip de reacție – pe care am vazut-o la politicienii romani care și-au facut un obicei in a-si critica propria țara – mi-a…

- "Romania europeana nu poate exista fara respectarea drepturilor și libertaților cetațenilor. Cei care comit abuzuri sunt marii adversari ai Romaniei. Am urmarit cu multa atenție reacțiile care au urmat vizitei in Romania a prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans. Au fost doua tipuri de…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- Germania, prima economie europeana, a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, informeaza DPA. Oficiul federal de statistica (Destatis) a informat ca in 2017,…

- Cresterea numarului de angajati din economie s-a oprit in luna octombrie 2017, cand a fost atins un maxim al ultimilor 20 de ani, de 4,872 milioane de salariati, imediat dupa ce Robor s-a dublat de la 0,8% la 1,6% si dupa ce cursul leu-euro a crescut brusc, arata datele de la Statistica.…

- Doua dintre principalele obiective urmarite de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj, in cursul anului trecut, au fost legate de combaterea șomajului și angajarea pe piața muncii din județ a celor care se aflau in cautarea unui loc de munca, șomeri indemnizați sau neindemnizați. Potrivit…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Propunerea legislativa, care a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata cu 86 de voturi 'pentru', 1 impotriva si o abtinere. 'Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre…

- Numarul de treceri ilegale ale frontierelor Uniunii Europene a scazut cu 60% in 2017 fata de anul precedent, dar ramane ridicat, a anuntat marti agentia europeana pentru politia de frontiera Frontex, citand cifrele furnizate de tarile membre, informeaza AFP. Totalul acestor treceri detectate a ajuns…

- Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor (DPO) este obligatorie in sectorul public, in timp ce, in mediul privat, vorbim despre o recomandare, obligativitatea fiind valabila numai in cazul operatorilor care prelucreaza date la scara larga, a declarat, vineri, in cadrul evenimentului de lansare…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitatii infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana. Pentru ca sunt convinsi ca este crucial ca nou-nascutii prematuri sa aiba sansa de a veni pe lume intr-o maternitate dotata cu aparatura medicala…

- Unii dintre romanii care muncesc in strainatate incep sa se gandeasca la varsta pensionarii, iar alții chiar ajung la respectiva varsta, scrie gds.ro. Cum ei au lucrat in doua sau chiar mai multe state, atunci și pensia lor va fi una comunitara, adica platita de mai multe state. Citeste si PENSII…

- Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeana a carei populatie urbana este in cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala, in anul 2016. Asta arata datele Oficiului European de Statistica Eurostat.Tara este pe locul doi, cu 31% din populatia care traieste in marile orase supusa acestui…

- „Salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro pentru medic primar anatomie patologica si medicina legala”, a declarat…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In…

- Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA in Uniunea Europeana ar reprezenta un instrument neatractiv de politica fiscala, data fiind cresterea semnificativa a costurilor pentru afaceri si autoritati, potrivit unui studiu realizat de Deloitte pentru Comisia Europeana, "Analiza impactului…

- O iesire dezordonata din Uniunea Europeana, ca urmare a unor aprecieri gresite facute de Marea Britanie cu privire la instinctul de conservare al UE, ar putea duce la o noua retrogradare a ratingului de tara al Marii Britanii, a avertizat luni agentia de evaluare financiara S&P Global, informeaza…

- Societatea Tolil Company SRL a fost infiintata in anul 1998 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "activitati in ferme mixte cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor ldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 5 februarie…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate de Eurostat, preluata de Agerpres. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a postat, pe pagina sa de Facebook, un tabel cu situatia unitatilor scolare din ultimii cinci ani, astfel, in acest moment, la nivel national, functioneaza peste 6.100 de scoli, dintre care jumatate sunt in mediul rural.

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE, potrivit…

- CHIȘINAU, 17 ian — Sputnik. Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, și-a încheiat marți voiajul în Europa de Est. Timp de cinci zile, acesta a vizitat șase state. Turneul a finalizat cu un incident neplacut pentru delegația japoneza în România, unde prim-ministrul…

- Un proiect cu finanțare europeana, destinat femeilor abuzate, se afla in vizorul inspectorilor antifrauda ai Oficiului European de Lupta Antifrauda. Se pare ca inspectorii suspecteaza ca angajații și rudele lor s-au inscris in acest proiect fara a avea dreptul legal, suspectand totodata și modul…

- Numarul pomilor de Craciun taiați ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva, cu sprijinul polițiștilor și al angajaților Garzii Forestiere. Astfel, la nivelul intregii ...

- Productia industriala a crescut in noiembrie cu 3,2% in zona euro (EA19) si cu 3,5% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovenia, Romania si Cehia au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele Oficiului European de Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Vanzarile de autoturisme noi in Marea Britanie au inregistrat anul trecut un recul de peste 5%, cea mai puternica scadere anuala inregistrata dupa criza din 2009, din cauza incertitudinilor cu privire la Brexit si la o noua taxa pe autoturismele cu motor diesel, a anuntat Asociatia Producatorilor si…

- Avantul dezvoltatorilor imobiliari din ultimii ani a inregistrat un recul la sfarsitul anului trecut. In decembrie 2017 au fost emise doar 55 de autorizatii de construire, respectiv de trei ori mai putin decat media ultimilor patru ani, in aceeasi perioada. Numarul de autorizatii emise in decembrie…

- Managerii consultati de Institutul National de Statistica (INS) anticipeaza, pentru perioada ianuarie-februarie, stabilitatea activitatii in industrie, comert si servicii, cresterea numarului de salariati in comert si servicii si cresterea preturilor in industrie, constructii si servicii.”In cadrul…

- O propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat, prevede ca Vinerea Mare sa fie o zi de sarbatoare legala in care sa nu se lucreze. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul…

- Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES. "In Romania, inegalitatea veniturilor este superioara…