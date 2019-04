Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei estimari preliminare, Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere de 0,4% in primele trei luni ale acestui an, dupa un avans de 0,2% in ultimul trimestru al anului trecut. Cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care…

- Rata nașterilor adolescentelor este pe primul loc in Romania și Bulgaria, in timp ce pentru femeile trecute de 40 de ani, țara noastra ocupa ultimul loc in clasamentul Eurostat din 2019. la rata nașterilor in randul adolescentelor, procentul la nivel național este de 12,3%, mult peste media europeana,…

- In 2017, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia,...

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in 2018 o cantitate record de 15,2 milioane tone de carne de pasare, in crestere cu aproape un sfert, sau 3,2 milioane tone, comparativ cu 2010, arata datele publicate luni de Eurostat. Anul trecut, aproape 70% din productia totala de carne de…

- Bine doar pentru partidele mari! Romania cere cele mai multe semnaturi pentru a candida la europarlamentare. Conform Legii 33/2007, partidele politice, aliantele electorale si organizatiile apartinand minoritatilor nationale sunt obligate sa depuna la BEC o lista de 200.000 de sustinatori, iar candidatii…

- Cipru, Grecia si Italia se confrunta cu dezechilibre economice excesive, arata Comisia Europeana (CE) care a publicat miercuri cele 28 de rapoarte de tara din analiza: "Semestrul european - pachetul de iarna: evaluarea progreselor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste indeplinirea prioritatilor…

- Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat un avans de 1,8% in 2018, dupa o crestere de 2,4% in anul 2017, potrivit unei estimari preliminare publicate joi de Eurostat. In ultimele sale prognoze, publicate in toamna anului trecut, Comisia Europeana miza pentru 2018 pe o crestere de 2,1%…

