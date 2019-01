Eurostat: Rata somajului in UE, la cel mai redus nivel din ianuarie 2000 Rata somajului in Uniunea Europeana a fost de 6,7% in noiembrie, stabila comparativ cu luna precedenta, dar in scadere fata de 7,3% in perioada similara din 2017, arata datele publicate miercuri de Oficiul european de Statistica (Eurostat).



Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului inregistrata in UE de cand Eurostat publica statisticile lunare privind somajul, respectiv ianuarie 2000.



In zona euro, rata somajului a scazut la 7,9% in noiembrie, de la 8% in octombrie si 8,7% in perioada similara din 2017. Acesta este cel mai redus nivel inregistrat in zona euro din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

