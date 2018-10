Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale UE, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană…

- Romania a inregistrat in 2017 al treilea cel mai scazut nivel al preturilor carnii din Uniunea Europeana, cu 40,8% sub media Uniunii Europene, potrivit datelor publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat.

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a publicat o serie de grafice cu date Eurostat din care rezulta ca, dupa aderarea la Uniunea Europeana, atat accidentele de mașina cat și cele de munca au scazut considerabil. Astfel, accidentele mortale de munca au scazut de la peste 3000 in 2008…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a fost de 6,9% in iunie, stabila comparativ cu luna mai, dar in scadere fata de 7,6% cat a fost in perioada similara din 2017, arata datele publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat).

- In perioada 2000-2016, Romania a inregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de angajați in sectorul guvernamental, tarile clasate pe pozitiile imediat urmatoare fiind Ungaria, Slovenia și Letonia, se arata intr-un raport publicat luni de Eurostat, citat de stiripesurse.ro.

- Venitul disponibil real al gospodariilor din Uniunea Europeana a crescut cu aproximativ 18% intre 2000 si 2016, ceea ce reprezinta un ritm mediu de crestere de aproximativ 1% pe an, conform datelor publicate marti de Eurostat. Conform graficului afişat de Eurostat, venitul disponibil real al gospodăriilor…

- Numarul imigrantilor din Uniunea Europeana in Marea Britanie a coborat anul trecut la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani. Totodată, statistica oficială arată și că mai puţine persoane au venit fără o ofertă de muncă fermă în primul…