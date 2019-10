Stiri pe aceeasi tema

- Pretul locuintelor a crescut cu 1,7% in zona euro si cu 1,6% in Uniunea Europeana, in trimestrul doi din 2019, comparativ cu precedentele trei luni, in Romania fiind inregistrat tot un avans de 1,6%, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. …

- Angajații din Romania s-au scumpit cel mai mult din UE. Avansul costului cu forta de munca se datoreaza in principal cresterii costurilor cu bugetarii Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din…

- Ungaria si Romania au inregistrat cele mai mari ritmuri de crestere economica din Uniunea Europeana, in trimestrul al doilea, arata o estimare publicata vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana in trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate de Eurostat.

- Pretul locuintelor a crescut cu 4% in zona euro si in Uniunea Europeana in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, un avans mai redus fiind inregistrat in Romania, unde acesta a urcat cu 3,3% in ritm anual, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- Ziarul Unirea Scad tranzacțiile imobiliare. Cum a evoluat prețul locuințelor in Romania comparative cu restul statelor din Uniunea Europeana Scad tranzacțiile imobiliare. Cum a evoluat prețul locuințelor in Romania comparative cu restul statelor din Uniunea Europeana Tranzacțiile imobiliare continua…

