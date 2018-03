Stiri pe aceeasi tema

- ​Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana au apreciat in 2016 ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, romanii fiind peste media din UE din acest punct de vedere in conditiile in care 70,5% au apreciat ca au o stare a sanatatii foarte…

- Uniunea Europeana a produs, in 2016, aproximativ 630 milioane de litri de whisky, cu 90 de milioane de litri mai putin decat in 2015 si cu 170 milioane litri mai putin decat varful de productie inregistrat in 2012, arata datele publicate marti de Eurostat. In 2016, productia de whisky din…

- Romania se afla dupa Bulgaria in topul listei cu cele mai mici compensatii ale angajatilor pe ora lucrata in 2017, putin peste 5 euro. Potrivit unui studiu al Eurostat, in 2017, indemnizatia salariatului primita pe ora lucrata a fost in medie, de 23,1 euro in Uniunea Europeana si de 26,9…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate de Eurostat.

- Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie – 1.958 euro), arata datele publicate miercuri de Eurostat, in vreme ce Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro). Intr-adevar, pretul terenului arabil…

- Mai mult de jumatate din locuintele din judet au toaleta in curte. In plus, aproape 2.000 de case nu au energie electrica. De precizat, ca asa arata situatia la ultimul recensamant al populatiei si locuintelor din 2011. De la ultimul recensamant si pana in prezent situatia ar fi putut suferi transformari,…

- Uniunea Europeana a inregistrat un deficit de 20,3 miliarde de euro, in ianuarie 2018 la comertul mondial de marfuri, in timp ce zona euro a inregistrat un surplus de 3,3 miliarde de euro, arata un raport publicat luni de Eurostat. Comparativ cu ianuarie 2017, cand s-au inregistrat exporturi…

- Uniunea Europeana condamna cu fermitate atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia si trateaza cu maxima seriozitate acuzatiile britanice impotriva Rusiei, se arata intr-o declaratie comuna difuzata in cursul unei reuniuni a ministrilor de externe din…

- Riscul de saracie la persoanele care au un loc de munca din Romania era aproape dublu in anul 2016 fața de media din Uniunea Europeana. Potrivit datelor publicate pe 16 martie de Eurostat, Romania (cu aproape 19%) este urmata la distanța de Grecia (cu puțin peste 14%), Spania (cu circa 13%) și Luxemburg…

- Romania are cea mai ridicata rata a prevalentei infectiei cu virusul Hepatitei C din Uniunea Europeana – 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul existentei unui nivel scazut de informare si constientizare…

- România a avut în februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, de 3,8%, adica de aproape trei ori mai mar decât media europeana de 1,3%, arata datele publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat.

- Ai senzatia ca oricat ai munci bati pasul pe loc? Ca niciodata nu-ti ajung banii in ciuda faptului ca singurul tau traseu este de acasa la munca si inapoi? Nu e de mirare, potrivit unui studiu Eurostat publicat azi, 16 martie 2018, aproape 10% din persoanele anagajate, cu varsta peste 18 ani in Uniunea…

- Un raport Eurostat, publicat miercuri, arata faptul ca Romania se afla pe locul al doilea in Uniunea Europeana atunci cand vine vorba de rata mortalitații. Singura țara care sta mai rau este Bulgaria.

- Numarul angajatilor a urcat cu 0,2% in Uniunea Europeana (UE28) si cu 0,3% in zona euro (EA19) in trimestrul patru din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce Romania a inregistrat cel mai redus ritm de crestere a numarului de angajati, arata datele prezentate miercuri de Oficiul de Statistica…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018, comparativ cu aceasi luna a anului precedent, o crestere de 8,5% in sectorul productiei industriale, aceasta fiind cea mai mare crestere din UE, potrivit statisticilor publicate miercuri de Eurostat. In ianuarie 2018, comparativ cu ianuarie 2017,…

- Productia industriala a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre, cu un avans de 8,5%, arata datele publicate,…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…

- Romania, este cel mai mare consumator de paine din UE, si are cel mai mic pret la panificatie din Uniunea Europeana. Romania are cel mai mic pret la paine din UE, mai exact la jumatate fata de media comunitatii de 28 de state, potrivit datelor biroului european de statistica Eurostat. La coada clasamentului,…

- Romanii sunt printre europenii care cumpara cel mai putin de pe internet, o regiune din Romania avand cea mai mica pondere a clientilor online in totalul propriei populatii, din Uniunea Europeana, conform celor mai recente statistici Eurostat, publicate marti.

- Romania se afla pe penultimul loc in Uniunea Europeana ca procent al angajatilor care urmeaza cursuri de perfectionare, conform celor mai recente date disponibile, emise luni de Biroul european de statistica Eurostat.

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- Orasul Praga este pe primul loc in UE cand vine vorba de usurinta de a gasi un loc de munca, in conditiile in care, in anul 2015, aproximativ 72% dintre respondentii unui sondaj erau de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca in capitala Cehiei. Pe următoarele locuri în…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES, reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune si consolidarea relatiilor economice bilaterale sunt principalele componente ale vizitei."Vreau sa asigur autoritatile…

- Datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat, citeaza AGERPRES.Citeste si: ALERTA - Prima REACTIE a Laurei Codruta Kovesi,…

- Salarizarea din domeniul sanitar va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depași 4 mii de euro dupa maririle de la 1 martie, a subliniat ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in debutul unei conferințe de...

- Peste 78.000 de cazuri noi de cancer apar, in fiecare an, in Romania. Studiile medicale arata, insa, ca jumatate dintre acestea ar putea fi prevenite prin informare constanta a pacientilor si vizite regulate la medic. In aceasta perioada iți poți face o serie de controale și investigații gratuite,…

- Numarul innoptarilor inregistrate in 2017 in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere cu 3,6% comparativ…

- Opozitia considera ca Romania trebuie sa tina cont de avertismentul CE Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, privind regândirea modificarilor din justitie. Riscam sanctiuni economice, dar si de natura politica din partea Uniunii…

- Anul trecut, 47% din companiile din Uniunea Europeana au utilizat cel putin un tip de social media, pe primul loc fiind companiile din Malta, 74% dintre acestea utilizand social media, fata de doar 27% din companiile din Polonia, arata datele publicate vineri de Eurostat.

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE,…

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- Romanii și bulgarii sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeana (UE) la internet banking, doar 5% și, respectiv, 7% din populație folosind aceste servicii, potrivit unui studiu Eurostat, citat de catre Agerpres.ro . Astfel, doar un roman din 14 folosește serviciile de internet banking. Spre comparație,…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel ...

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte si incaltaminte, respectiv 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE, arata o statistica a Eurostat.

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat.