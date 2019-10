Eurostat: O treime dintre romani sunt supusi riscului de saracie si excluziune sociala

Anul trecut, peste un sfert din populatie era supusa riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre din Uniunea Europeana: Bulgaria (32,8%), Romania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%), Italia (27,3%) si Spania (26,1%), arata datele prezentate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).



Nivelurile cele mai reduse ale acestui indicator se inregistrau in Cehia (12,2%), Slovenia (16,2%), Slovacia (16,3%, datele din 2017), Finlanda (16,5%), Olanda (16,7%), Danemarca si Franta (ambele cu 17,4%) si Austria (17,5%).



In cele 28 de…