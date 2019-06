Stiri pe aceeasi tema

- In contrast, cea mai scazuta rata NEET (Not in Education, Employment or Trening, respectiv tineri care nu au un loc de munca sau nu urmeaza niciun program educational ori de formare) a persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 34 de ani a fost inregistrata anul trecut in Suedia (8%), Olanda (8,4%),…

- România avea anul trecut cele mai reduse preturi la alimente dintre tarile Uniunii Europene, cu 34,6% mai scazute decât media UE, iar la recreatie si cultura cu 41,6% sub medie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). La bauturi alcoolice si…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al fortei…

- Aproape un sfert (23%) din populatia Romaniei era ocupata in agricultura in 2018, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, unde media populatiei ocupate din sectorul agricol era de 4%, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In randul…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au cheltuit, in 2016, peste 350 de miliarde de euro (2,4% din PIB-ul UE) pentru prestatii familiale, reprezentand 9% din totalul cheltuielilor pentru protectie sociala, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). …

- Fetele tind sa plece mai devreme din casa parinteasca decat baietii in aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, insa cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in 2017 in Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Exceptia este…

- Aproximativ 8,9 milioane de cetateni ai Uniunii Europene erau angajati in 2018 ca specialisti IT&C (tehnologia informatiei si comunicatiilor), dar profesia este dominata de barbati, doar 17% (1,5 milioane) dintre specialisti fiind femei, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…