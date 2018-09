Eurostat: Inflaţia, în creștere Cifra comunicata de Eurostat este in linie cu estimarile analistilor care mizau pe o inflatie de 2,1%. In acest moment inflatia din zona euro este usor peste obiectivul tinta al BCE, respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%. Potrivit Eurostat, in luna septembrie, cele mai semnificative majorari de preturi in zona euro s-au consemnat la energie, care a inregistrat o crestere anuala de 9,5%, urmate de preturile la alimente, alcool si tigari, care au crescut cu 2,7%, si preturile la servicii, care au consemnat o crestere anuala de 1,3%. In schimb, inflatia de baza (core… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

