Eurostat: Inegalitatea veniturilor în România este mai mică decât în Spania Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport intre veniturile celor mai avuti 20% cetateni ai unei tari si veniturile celor mai putin avuti 20% cetateni, pe baza venitului disponibil echivalent. In anul 2017, in Uniunea Europeana acest raport era de 5,2. In randul statelor membre, Cehia si Slovenia aveau in 2017 cea mai scazuta inegalitate a veniturilor (3,4). Aceste tari erau urmate de Finlanda (3,5), Slovacia (3,5) si Belgia (3,8). In schimb, tarile membre cu cea mai mare inegalitate a veniturilor erau Grecia (6,1), Letonia (6,3), Romania (6,5), Spania (6,6), Lituania (7,3)… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

