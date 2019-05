Eurostat: Fetele tind să plece mai devreme din casa părintească decât băieţii. Cea mai mare diferenţă între genuri este în România Exceptia este Suedia, unde media de varsta pentru baietii care pleaca de acasa este de 18,4 ani, iar a fetelor, de 18,5 ani. In 2017, cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in Romania (25,6 ani pentru tinere fata de 30,5 ani pentru tineri), Bulgaria (27,5 fata de 31,7), Croatia (30 fata de 33,6), Grecia (28 fata de 30,6), Ungaria (25,8 fata de 28,3), Polonia (26,3 fata de 28,8), Slovacia (29,7 fata de 32,1) si Lituania (24,5 fata de 26,9).



La nivelul UE, mai mult de o treime (35,3%) din barbatii cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani inca locuiau cu parintii lor in 2017,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fetele tind sa plece mai devreme din casa parinteasca decat baietii in aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, insa cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in 2017 in Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Exceptia este Suedia,…

- Exceptia este Suedia, unde media de varsta pentru baietii care pleaca de acasa este de 18,4 ani, iar a fetelor, de 18,5 ani. In 2017, cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in Romania (25,6 ani pentru tinere fata de 30,5 ani pentru tineri), Bulgaria (27,5 fata de 31,7), Croatia (30 fata…

- In 2018, emisiile de CO2 au scazut in majoritatea statelor membre ale UE, cel mai semnificativ declin fiind inregistrat in Portugalia (minus 9%), Bulgaria (minus 8,1%), Irlanda (minus 6,8%), Germania (minus 5,4%), Olanda (minus 4,6%) si Croatia (minus 4,3%). Romania a inregistrat o scadere de 0,3%.…

- Bruxelles, 8 mai /Agerpres/ -In 2018, emisiile de CO2 au scazut in majoritatea statelor membre ale UE, cel mai semnificativ declin fiind inregistrat in Portugalia (minus 9%), Bulgaria (minus 8,1%), Irlanda (minus 6,8%), Germania (minus 5,4%), Olanda (minus 4,6%) si Croatia (minus 4,3%). Romania…

- Este primul instrument la nivelul UE menit sa verifice investitiile straine directe pe criterii de securitate si ordine publica, acopera ISD facute de companii de stat netransparente in sectoare si tehnologii strategice si cele cu impact asupra programelor si proiectelor europene."Acest…

- In plus, procentul femeilor membre ale board-urilor companiilor cotate la bursa din UE este putin peste un sfert (27%) si mai putin de o cincime sunt directori executivi (17%). Cu alte cuvinte, desi reprezinta aproximativ jumatate din totalul persoanelor angajate in UE, femeile continua sa fie subreprezentate…

- Analistul politic Alexandru Coita face lumina in cazul selectarii procurorului european. In cazul Parchetului European (European Public Prosecutor's Office - EPPO), procesul de selecție se desfașoara in baza Regulamentului Consiliului 2017/1939 din 12 octombrie 2017. Un numar de 22 de țari participa…