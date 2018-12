Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor INS, in trimestrul trei 2018, avansul economiei a fost de 4,3% pe seria bruta si 4,1% pe seria ajustata sezonier comparativ cu perioada similara a anului trecut. Fata de trimestrul doi al acestui an, PIB a consemnat o crestere de 1,9% in termeni reali. Consumul gospodariilor a fost motorul…

- Majorarea salariului minim pe economie in functie de studii superioare nu va aduce niciun fel de confort social, existand riscul cresterii numarului de persoane analfabete functional care vor obtine diplome pe cai ilicite. Expertii au explicat pentru edupedu.ro care sunt cele trei solutii viabile.

- Adelina Pestrițu a iscat controverse pe internet fara voia ei in momentul in care a postat un colaj foto before/after, pe scurt – din timpul sarcinii și la scurt timp dupa ce micuța Zeni a venit pe lume.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca se fac calcule ca salariul minim sa creasca la 2050 de lei inainte de 1 ianuarie 2019. „Luam in considerare, se fac calcule la Finanțe și sunt șanse ca salariul minim sa creasca la 2050 de lei inainte de 1 ianuarie 2019. Acesta va crește cel tarziu…

- Impactul financiar minim asupra economiei din cauza accidentelor de munca este de aproape 52 de milioane de lei, fara a lua in calcul tratamentul medical, intarzierile de productie sau recrutarea si formarea de salariati noi care ar creste suma la peste 11,5 milioane de euro, arata un studiu de specialitate,…

- Impactul financiar minim asupra economiei din cauza accidentelor de munca este de aproape 52 de milioane de lei, fara a lua in calcul tratamentul medical, intarzierile de producție sau recrutarea și formarea de salariați noi – arata un studiu, elaborat in premiera, al companiei Eurofin. Acest lucru…

- Salariul minim brut va crește, de la 1 ianuarie 2019, cu 150 de lei, în baza unui act normativ care urmeaza sa fie redactat la nivelul Guvernului.În acest an, salariul minim brut este de 1.900 de lei, care corespunde unui salariu minim de 1.162 de lei, dupa scaderea contribuțiilor…

- Curtea Constitutionala din Africa de Sud a anulat interdictia de a se cultiva canabis in spatii private, iar judecatorii au decis in unanimitate ca fumatul in propria locuinta si cresterea marijuanei pentru uz personal este legala.