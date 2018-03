Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate de Eurostat.

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat, citat de News.ro.

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru ocuparea Forței de Munca, angajatorii din spațiul UE ofera peste 1.300 de locuri de munca pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.305 locuri de munca vacante,…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.305 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 679 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 19 sofer de camion, 10 asistent medical, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov aduce la cunostinta persoanelor interesate oferta de locuri de munca vacante pentru 1.439 de posturi, pentru muncitorii calificati in diverse meserii, prin reteaua EURES, astfel: Germania – 705 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.439 locuri de munca vacante. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite de Germania, Spania si Malta.

- Romania are cea mai ridicata rata a persoanelor angajate aflate in risc de saracie din UE, cu un procent de 18,9-, urmata de Grecia, cu 14,1- rata de risc, Spania, cu 13,1-, si Luxemburg, cu 12-, potrivit unei statistici Eurostat. Urmatoarele state din UE cu risc de saracie in randul persoanelor ocupate…

- O statistica intocmita si publicata vineri de Eurostat arata ca Romania sta cum nu se poate mai prost la capitolul risc de saracie in ceea ce-i priveste pe oamenii care au un loc de munca. Potrivit datelor din statistica amintita, Romania ocupa primul loc in randul statelor UE care inregistreaza un…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca sunt mai înregistrate mai mult de 1.400 de locuri de munca în spațiul UE pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.436 locuri…

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Orasul Praga este pe primul loc in UE cand vine vorba de usurinta de a gasi un loc de munca, in conditiile in care, in anul 2015, aproximativ 72% dintre respondentii unui sondaj erau de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca in capitala Cehiei, urmati de locuitorii din Cluj-Napoca…

- Doua dintre regiunile Romaniei, Nord-Est si Sud-Vest, se numara printre cele mai sarace zece regiuni ale Uniunii Europene din punctul de vedere al PIB/capita raportat la paritatea puterii de cumparare (PPS), in vreme ce regiunea Bucuresti - Ilfov se afla la 139- din media UE privind PIB/capita in PPS,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 722 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma porci; Malta -155 locuri de munca: 150 sofer…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca sunt disponibile peste 1.200 de locuri de munca pentru Români în zona UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.236 locuri de munca vacante, dupa…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante. Iata și lista țarilor care ofera locuri de munca pentru romani: – Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma ...

- Angajatorii din spatiul european ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante pentru somerii care doresc sa lucreze peste granite. Cele mai multe slujbe sunt disponibile in Spania, in domeniul agricol.

- Angajatorii din spatiul european ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante pentru somerii care doresc sa lucreze peste granite. Cele mai multe slujbe sunt disponibile in Spania, in domeniul agricol.

- 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca sunt 649 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 649 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 158 locuri de munca: 150…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile 158 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 115, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori in agricultura –…

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca in aceasta perioada sunt peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Romanii pot sa-si depuna CV-urile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt in domeniul agriculturii si turism…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in aceasta perioada in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 667 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 120 locuri de munca: 28 sofer camion, 25 salvamar,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 668 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 111 locuri de munca: 28 șofer de camion, 28…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 25 ianuarie 2018, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 700 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 662…

- EURES Romania dispune de 150 de locuri de munca sezoniera in domeniul agricol in Spania, 100 de posturi pentru femei si 50 pentru barbati, salariul oferit fiind de aproape 6 euro/ora, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). 0 0 0 0 0 0

- Veste imensa pentru sute de romani. Potrivit bugetul.ro, un gigant britanic cu 4 000 de angajați și venituri anuale de 2 miliarde de lire sterline a renunțat la Polonia și Bulgaria pentru țara noastra și se pregatește sa cucereasca o importanta piața.In ciuda Brexit-ului, britanicii vor sa…

- Eurostat informeaza ca Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119) si Italia…

- Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori, informeaza Eurostat. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119)…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, peste 900 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, in Spania, tot in agricultura si in Malta, pentru soferi de autobuz.Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 903 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Portugalia – 330 de locuri de munca: 300 culegator de zmeura, 30 culegator de zmeura, mure și afine; Spania – 164 ...

- LOCURI DE MUNCA… La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania pentru vasluienii interesati. Potrivit celor de la AJOFM VASLUI, grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.…

- EURES Romania ofera 150 locuri de munca in domeniul agricol (recoltare, ambalare fructe), in Spania.Grupul de firme din regiunea Lleida, Spania care ofera cele 150 locuri de munca este compus din mai multe ferme dedicate producerii și comercializarii fructelor. Muncitorii ...

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Companiile poloneze au creat 254.000 de locuri de munca in perioada ianuarie-noiembrie 2017, cel mai ridicat nivel din 2007, cand au fost create 238.000 de noi pozitii, scrie Warsaw Voice. In sectorul manufacturier au fost create 92.000 de noi locuri de munca, in timp ce in sectorul serviciilor…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 551 locuri de munca vacante. Cele mai multe sunt in Spania – 164 locuri de munca, astfel: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, un montator st...

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 551 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Malta – 158 de ...

- Peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi de autobuz, si in Germania, unde, de asemenea, se cauta soferi, dar si salvamari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Ministrul Educatiei pregateste…

- Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 551 de locuri de munca vacante, dintre care 164 in Spania - 150 pentru agricultori, 10 pentru sudori, 3 pentru tehnicieni si un loc de munca pentru montator structuri…

- 551 de locuri de munca figurau ieri, 3 ianuarie, ca fiind vacante in Spatiul Economic European, fiind oferite prin intermediul retelei EURES Romania. Conform datelor anunțate ieri de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, dintre cele 551 de locuri de munca, 164 sunt oferite de catre…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…

- ANOFM anunța ca sunt puse la dispoziție peste 1.000 de locuri de munca pentru romani in statele europene. Cele mai multe, in Portugalia, la cules de zmeura. Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot in agricultura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot in agricultura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania.