Eurostat: Cu cât nivelul educaţiei este mai ridicat, cu atât rata şomajului este mai scăzută Decalajul intre ratele somajului pentru cele noua niveluri educationale in UE s-a adancit, de la 5,8 puncte procentuale (pp) in 2002 la 8,6 pp in 2018. In randul statelor membre UE, in 2018 decalajul a fost in mod special pronuntat in Slovacia (24,8 pp), Lituania (16,4 pp) si Letonia (13,3 pp), iar cel mai redus era in Cipru si Portugalia (ambele cu 2,2 pp). Nivelul somajului variaza considerabil in functie de nivelul de educatie dobandit si tinde sa fie mai ridicat in randul persoanelor care aveau un nivel scazut de educatie comparativ cu cei care au unul ridicat, de exemplu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

