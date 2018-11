Eurostat confirma ca Romania este pe ultimul loc in UE la cheltuielile pentru sanatate

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere de pret la electricitate din toata Uniunea Europeana (14%), in primele sase luni ale acestui an, in timp ce in Polonia pretul a scazut cu 4,3%. In acelasi timp, Romania avea cel mai redus pret la gaze (3,2 euro/100kw), urmata de Ungaria (3,6…

- Barbatii reprezentau, anul trecut, 84% din cele 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeana care erau angajate si care aveau o educatie in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (ITC), arata datele publicate marti de Eurostat. In schimb, doar 16%, adica una din sase persoane,…

- Spania, Franta, Germania, Portugalia, Polonia, Bulgaria si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii sarbatorii de Halloween. In 2017,…

- "Cu privire la diferentele existente intre strategiile tarilor, pentru unii ar putea fi uimitor ca Bulgaria se gandeste sa adere la euro mai repede decat Romania, Ungaria, Polonia sau Cehia. Este adevarat ca aceste tari vecine au multe in comun. Dar exista si un lucru care le diferentiaza. Si acesta…

- La finele lui 2017, Romania se situa printre statele membre UE cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale raportata la Produsul Intern Brut (35,1%), un nivel mai redus fiind inregistrat doar in Estonia (8,7%), Luxemburg (23%), Bulgaria (25,6%) si Cehia (34,7%), arata datele revizuite publicate…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Numarul angajatilor a urcat cu 0,4% in Uniunea Europeana si in zona euro, in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce Letonia, Portugalia, Romania si Bulgaria au fost singurele tari din UE unde a scazut numarul angajatilor, arata datele prezentate marti de Oficiul de…