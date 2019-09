Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a situat in 2016 pe primul loc in Uniunea Europeana la procentajul deceselor care ar fi putut fi evitate, tinand cont de cunostintele si tehnologia medicala, cu 80,1% din total, fata de o medie de 68% in UE, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Potrivit sursei citate, 1,7 milioane de…

- Preturile la bauturile alcoolice in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, fiind cu 26,4% sub medie, arata datele publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, in randul statelor membre UE, in anul 2018, pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) era cel mai mare in…

- Potrivit sursei citate, 1,7 milioane de persoane cu varsta sub 75 de ani au decedat in Uniunea Europeana in anul 2016, din acestea aproximativ 1,2 milioane decese pot fi considerate premature. Bolile de inima (174.000 decese), cancerul de trahee, bronhii si plamani (168.000) si accidentele vasculare…

- Romania aloca doar 5% din Produsul Intern Brut pentru Sanatate, cel mai mic nivel din Uniunea Europeana (UE), și de doua ori mai mic decat media europeana de 9,9%, potrivit datelor Eurostat, prezentate de catre Ambasada Suediei la București. Aceasta a prezentat pe Facebook un infografic ce arata ca…

- Romania se plaseaza in randul statelor Uniunii Europene cu cea mai mare inegalitate a veniturilor, fiind devansata doar de Bulgaria, Lituania si Spania, arata datele publicate joi de Eurostat pe baza datelor colectate in anul 2017. Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport intre…

- Numarul covarșitor de accidente de mașina cu care se confrunta Romania incepand din anul 1990 a decimat ușor, ușor populația țarii. Probabil, dupa numarul de emigrari, accidentele de mașina reprezinta o cauza importanta care nu doar ca duce la scaderea populației, dar schimba in mod dramatic destine…

- Doar puțina teorie. Știți ce este AIC? AIC – Actual Individual Consumption (din eng.- indice de consum individual efectiv) este parametrul care masoara, cel mai precis nivelul de trai analizat comparativ intre diferite țari. AIC include toate bunurile și serviciile consumate efectiv de o gospodarie,…