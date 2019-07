EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING SIMONA HALEP - MIHAELA BUZĂRNESCU, duel românesc la Wimbledon 2019 EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING SIMONA HALEP - MIHAELA BUZARNESCU. Duelul romanesc din turul secund de la Wimbledon se va juca pe terenul cu numarul 2 al complexului londonez. E programat dupa meciul de pe tabloul masculin dintre elvețianul Stan Wawrinka (19 ATP) și americanul Ryan Opelka (63 ATP). Infruntarea dintre cei doi are starul la ora 13:00, astfel incat Simona și Miki nu vor intra pe teren mai devreme de ora 15:30. EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING SIMONA HALEP - MIHAELA BUZARNESCU: EUROSPORT LIVE VIDEOSIMONA HALEP - MIHAELA BUZARNESCU: Duelul de azi va reprezenta prima confruntare directa din circuitul WTA dintre Simona… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

