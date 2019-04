Euroscepticii, organul extirpat al UE Ipocritul Occident ne-a tras de urechi si saptamana asta. Cand nu suprima vocea strazii cu tab-uri indesate cu militari inarmati pana-n dinti, Vestul isi face timp sa scruteze cu privirea si curtea amaratului de vecin din Est, dupa care, cu trufia specifica asupritorului, declama: „Romania, iesi la tabla!”. Spre surprinderea generala, Romania n-a mai stat […] Euroscepticii, organul extirpat al UE is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul social-democrat a atras atentia, in cadrul interventiei pe care a avut-o in plenul Parlamentului European, ca decizia de organizare a dezbaterii despre situatia statului de drept din Romania a fost una cat se poate de netransparenta, fiind luata in ultimul moment la finalul saptamanii…

- Guvernul Dancila a inițiat mai multe proiecte pentru dezvoltarea economica a țarii, cu prioritate a zonei Moldovei, a anunțat deputatul ALDE Varujan Vosganian. Denumit „Foaia de parcurs Romania”, acest program se refera la marile investiții care trebuie realizate in țara și care trebuie sa repuna Moldova…

- Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava si Clubul Rotary Suceava Bucovina, in parteneriat cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, organizeaza cea de-a VI-a editie a Concursului national de dramaturgie „MATEI VISNIEC”, a anunțat directorul instituției teatrale sucevene, Carmen Veronica Steiciuc. Concursul…

- Salajul este judetul cele cele mai multe rable. Aproape 80 la suta din totalul automobilelor din Salaj sunt mai vechi de 12 ani, iar numarul lor continua sa creasca. Potrivit unei analize realizate de site-ul analize economice. ro, la finalul anului trecut, la nivel national autoturismele mai vechi…

- Oricat de frumos ne-am purta, Coanei Europa ii pute cand vine vorba de Romania. Degeaba ne stergem pe botine la intrare, degeaba ne spalam pe maini, Europa ne vede tot cu ghetele namolite si cu unghiile murdare. Laudele pe care ni le adreseaza, destul de putine, nu sunt adevarate. Fac parte din mecanismul…

- Mai multe companii multinationale care au fabrici in vestul tarii anunta ca se retrag din Romania. Motivele invocate sunt fluctuatia fortei de munca, modificarile legislative, dar si pe costurile cu utilitatile si salariile care, potrivit lor, au crescut alarmant.Compania elvetiana Rieker, care are…

- Se fac mai multe controale dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre cazul pretinsului medic italian care ar fi lucrat in Romania. Unul dintre aspectele avute in vedere vizeaza eliberarea codului de parafa, stiut fiind- inca din ziua precedenta- faptul ca DSP Bucuresti a confirmat ca barbatul…

- Stocul modern de spatii de birouri a depasit 2,91 milioane metri patrati in anul 2018, iar pentru 2019 este anuntata constructia a 15 noi proiecte de cladiri de birouri, care totalizeaza peste 304.000 de metri patrati, potrivit unei analize realizate de CBRE Romania. Cererile de închiriere au…